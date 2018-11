Fullt trykk på Torget mot endringer i abortloven

– Vårt valg, vår kropp. Fortsatt selvbestemt abort, lød de taktfaste ropene etter at Randi Mobæk fra Kvinnegruppa Ottar ønsket velkommen.

– Vi gir klar beskjed til Erna om at de ikke skal røre abortloven, var budskapet hennes til tilhørerne som fylte Torgtrappene til siste trinn.

Stein Halvor Jupskås

Bare for kvinner

Også Stavanger Venstre kom til orde etter at de stilte med andrekandidat Mette Vabø i stedet for sin førstekandidat ved kommunevalget, Jan Erik Søndeland. Arrangørene gjorde det fredag klart at i denne demonstrasjonen var det bare kvinner som skulle få holde appeller.

Vabø fra regjeringspartiet Venstre var som de andre svært klar i talen.

– Min kropp skal ikke brukes av noen som en brikke i et partipolitisk spill,. Venstre er et sosialliberalt parti. Kvinners valgfrihet er ekstremt viktig for oss, sa Vabø, og høstet applaus for den.

Ordføreren deltok

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø deltok i demonstrasjonen.

– Jeg er imot noen form for endringer av abortloven. Selvfølgelig er jeg opptatt av menneskeverd, men jeg er også opptatt av likestilling og kvinners rettigheter. Hvis vi endrer abortloven, mener jeg det er et tilbakeslag, sier Helgø til NRK.

Hun mener det er viktig å vise at det er ganske mange i Høyre som er uenige i at abortloven kan endres.

– Jeg vet jo at det er et sterkt ønske å få KrF med i regjering, og at det handler om å gi og ta.

– Men å endre abortloven synes jeg er å strekke seg for langt, sier Helgø.

Over hele landet

Det er planlagt demonstrasjoner i 36 byer, blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt på mindre steder som Stjørdal, Volda/Ørsta og Bø.

Randi Mobæk kunne også fortelle at protestaksjonen også har nådd utlandet, i form av en solidaritetsaksjon i Gøteborg.

I Oslo er det anslått at omkring 6000 kvinner og menn samles for å protestere. I tillegg vil det bli holdt støttemarkering for abortloven i Sverige.

Det er Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar som står for arrangementet i flere av byene. De tror demonstrasjonen kan bli like stor som da over ti tusen gikk i 8. mars-tog mot regjeringens forslag om reservasjonsretten. Denne gangen er det ikke reservasjonsretten, men endringen av paragraf 2c i abortloven som vekker harme.

– Et overveldende flertall i befolkningen støtter abortloven slik den er i dag, sier leder Ane Stø i Kvinnegruppa Ottar til Vårt Land.

Erna har åpnet

Årsaken til at tusenvis nå tar til gatene er at statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen for å få KrF med i regjering. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad utfordret statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre på å fjerne paragraf 2c i abortloven. Denne paragrafen åpner for abort etter 12. uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom».

Solberg svarte at hun var klar til å gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort og stilte seg åpen for endringer i den omstridte bestemmelsen i abortloven.

Utspillet skapte sterke reaksjoner, både fra regjeringspartiene Venstre og Frp, opposisjonen og i store deler av befolkningen, som frykter en innskrenkning i kvinners rett til selvbestemt abort.

Foran Stortinget i hovedstaden skal blant andre SVs Kirsti Bergstø, lege Mina Adampour og leder i Venstrekvinnelaget, Naomi Røkkum tale.