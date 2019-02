To personer fra Rogaland omkom i helikopterulykke i Røldal

– De ble funnet klokken 4.20. Helikopteret ble funnet noe før det, men helikopteret som fant det, kunne ikke gå ned for å sjekke forholdene, sier operasjonsleder Per Algrøy til NTB klokken 5.30 mandag morgen.

Han opplyser at pårørende er varslet og ønsker ikke å si noe om de avdøde har en relasjon til hverandre. Begge er fra Rogaland, skriver BT.

Helikoptret var på vei fra Røldal skisenter til Karmøy klokken 15.20. Politiet fikk klokken 21.53 søndag melding fra familie og venner av de to om bord om at et helikopter på vei fra Røldal skisenter til Karmøy var savnet, skriver VG.

Politiet skal sette i gang en etterforskning av ulykken. Algrøy sier de har varslet Havarikommisjonen.

Havarert

Webkamera

Vakthavende redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyste natt til mandag at helikopteret ble funnet havarert i en fjellside på Røldalsfjellet klokken 3.08. På det tidspunktet kjente ikke redningsmannskapene til mannen og kvinnens tilstand.

Det var et Sea King redningshelikopter fra Sola som fant helikopteret, som er av typen Robinson 44.

– Vi har kalt inn Hordaland Alpine redningsgruppe til søket. Siden helikopteret ligger i en fjellside, må de være forsiktige med å ta seg opp dit. De må ivareta egen sikkerhet også, sa Mannsåker.

Spor av telefoner

Hovedredningssentralen satte i gang sporing av mobiltelefonene til personene om bord etter at det ble meldt savnet. Det ble klokken 15.56 registrert et treff på en basestasjon i nærheten av Seljestad. Da skulle de ha landet på Karmøy for lenge siden.

Hovedredningssentralen fastslo tidlig at de primært ville søke mellom Røldal og Seljestad og at de ikke hadde noen grunn til at å tro at helikoptret har kommet seg ut fra det området. Det ble søkt med lyskastere i det krevende terrenget, med svært bratte områder.

– Været er brukbart, så det er greie søkeforhold for Sea King. Men det er et lite, svart helikopter, så det er ikke lett å finne. Det er ikke kommet noe nødsignal, dette er basert på bekymringsmeldinger, sa Mannsåker til BT mens letingen fortsatt pågikk.

Også bakkemannskaper fra Røde Kors i Røldal og Odda deltok i søket, sammen med Norske redningshunder fra Etne.

Roger Lynghammer, som leder bakkemannskapene fra Røde Kors, opplyste til Bergens Tidende natt til mandag at fem snøscootere fra Røldal Røde Kors deltok i søket. I tillegg til tre patruljer fra Seljestad.

Jarle Mjånes i Norske redningshunder opplyser til samme avis at det er opp mot 30 personer som deltok i søk på bakken.

I natt var det meldt fra lett til frisk bris i området, med antydning til nedbør. Snøskredfaren er moderat.

Hovedredningssentralen koordinerer aksjonen.