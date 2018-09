Nav glemte å trekke skatt – 4.000 brukere må betale tilbake

– På grunn av en feil har noen av dem som mottar ytelser fra Nav, ikke blitt trukket i skatt etter at frikortbeløpet er overskredet. Dette er selvfølgelig veldig beklagelig, skriver seksjonssjef Magne Fladby i Nav i en epost til Aftenposten.

Dermed blir det en økonomisk trang periode fram til jul for brukere som allerede lever på et minimum fra støtteordningene dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Hver måned fram til året er omme legger Nav inn ekstra skattetrekk for å få igjen skattebeløpet som mangler.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) sier mange nå vil slite med å få råd til å betale husleien, og hun reagerer sterkt på Navs feiltrinn.

– Det er opprørende og svært kritikkverdig. Både at det blir gjort en sånn feil, og at de som har lite penger fra før, blir rammet på denne måten. Med dårlig råd vil man allerede ha brukt opp disse pengene, dersom man ikke selv har oppdaget feilen. Og slike feil er ikke alltid så lett å oppdage, sier Andersen.