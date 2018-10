VG-undersøkelse: Flere KrF-medlemmer vil samarbeide til høyre enn til venstre

Et enda større flertall vil ikke at partiet skal felle den borgerlige regjeringen nå, selv om partiet skulle bestemme seg for å søke samarbeid til venstre, viser undersøkelsen.

44 prosent foretrekker det borgerlige samarbeidsalternativet, mens 38 prosent mener partiet bør søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet – og med SV som støtteparti.

17 prosent mener KrF ikke bør søke regjeringssamarbeid i denne perioden, viser undersøkelsen. 344 personer har svart på spørsmålene, som ble sendt til 1.327 KrF-medlemmer.

Dersom det ekstraordinære landsmøtet skulle gå inn for at KrF bør gå i regjering med Ap og Sp, mener likevel et flertall at det vil være feil å felle den borgerlige regjeringen før neste valg. Hele 59 prosent vil ikke felle Erna Solbergs regjering i inneværende periode.