Hagen kritiserer Solberg etter Listhaugs beklagelse

– Dette er en brøler fra statsministeren. Innlegget til Listhaug var en påpekning av de faktiske forhold. Statsministeren burde sagt at dette bare dreide seg om det aktuelle lovforslaget om å ta fra terrorister statsborgerskapene. Da ville ikke Støre spilt Utøya-kortet og drevet regjeringen fra skanse til skanse, sier Carl I. Hagen til VG.

– Dette er bare fryktelig trist. Det er en stor seier for Arbeiderpartiet, sier han.

Han beskriver det som «meget, meget trist» at Solberg ikke stilte seg bak det omstridte Facebook-innlegget Listhaug publiserte sist fredag. I innlegget brukte Frp-statsråden et bilde av krigere fra opprørsgruppen al-Shabaab i Somalia med den tilhørende teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Etter fem dager beklaget til slutt Listhaug innlegget fra Stortingets talerstol torsdag formiddag, og fastholdt at hennes intensjon ikke var å såre, eller at innlegget skulle kobles til Utøya-terroren. Beklagelsen var ikke nok for Ap og partileder Jonas Gahr Støre som senere samme dag uttrykte mistillit mot statsråden. Lite tyder imidlertid på at KrF vil gjøre det samme. Dermed blir Listhaug trolig sittende.

Hagen sier det er synd at Solberg ikke har mot og fornuft til å slå fast at Listhaug kun snakker om at man setter hensynet til terroristene over sikkerheten til nordmenn. Han mener han ikke går for langt når han mener at Arbeiderpartiet setter terroristers rettssikkerhet foran nasjonens.

