Faktisk helt feil: Enkelte partier mener at slike som Miriam er en «velferdsprofitør». Hun driver nemlig en privat barnehage i Bodø

Påstand

«Enkelte partier mener at slike som Miriam er en «velferdsprofitør». Hun driver nemlig en privat barnehage i Bodø. »

Erna Solberg, Høyre, 01.09.2017

Erna Solbergs facebookside

Konklusjon: Faktisk helt feil

Verken Rødt eller SV mener Miriam Fagerli i Vågønes Barnehage AS er en velferdsprofitør. Begge partier er imot at eiere av private barnehager skal kunne ta ut profitt, men det gjør ikke eierne av denne barnehagen. Tvert imot har Vågønes Barnehage AS vedtektsfestet at det ikke kan utbetales aksjeutbytte. Statsministeren burde funnet seg en annen barnehage for å illustrere sitt politiske poeng.