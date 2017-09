Omstridt sugardaddy-reklame fjernes

– Den er av norske veier inntil teamet har kommet opp med vurderinger, opplyser Sigurd Vedal, mannen bak nettstedet Rich meet Beautifuls reklameplakater, til VG.

Beslutningen kommer etter at Forbrukerombudet i forrige uke konkluderte med at reklamen for datingnettstedet er ulovlig.

– Reklamen oppfordrer blant annet kvinnelige studenter til å innlede intime relasjoner til rike menn mot økonomiske kompensasjoner. Og mens kvinnene er avbildet lettkledde, fremstilles mennene som vellykkede og suksessfulle. Denne typen markedsføring bryter klart med likeverdet mellom kjønnene og er derfor ulovlig, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukerombudet, som krevde at selskapet bak reklamen, Digisec Media Limited, måtte stanse markedsføringen på reklameplakater, YouTube, Facebook og nettstedet selv, engasjerte seg etter å ha mottatt en rekke klager.

Det er fullt ut lovlig i Norge å søke etter en rik mann eller kvinne dra på date med, poengterer Vedal.