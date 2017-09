KrF-topp: – Ikke mulig å regjere med Frp

Utenriksminister Børge Brendes (H) varslede avgang har satt fart i spekulasjonen om hvorvidt KrF kan lokkes inn i regjeringen ved å tilbys jobben som utenriks- eller bistandsminister.

– I så fall har jeg løyet til de 5 prosent av velgerne som har stemt på KrF i Telemark! Det kommer ikke til å skje, skriver Bekkevold på Facebook.

– For meg handler det om troverdighet. Det handler om at når vi har sagt én ting, må vi våge å stå for det når valget er over, utdyper han overfor NTB.

Også fylkesleder i Nordland, Per Pedersen, svarer kontant nei på spørsmål om regjeringssamarbeid med Frp og avviser samtidig en forpliktende avtale med de blåblå.

– Avstanden i ideologi og innhold er altfor stor mellom KrF og Frp, sier han til NTB.

Heller ikke Bekkevold vil ha en ny avtale med regjeringen og viser til vårens landsmøtevedtak:

– Vi har vært tydelige overfor velgerne hele tiden om at vi går for en regjering av Høyre og sentrum. Får vi ikke til det, går vi i opposisjon.

Motstemmer

Debatten går høyt i KrF om veien videre etter valget, som endte med at Høyre og Frp er avhengig av både KrF og Venstre for å få flertall. Samtidig gjorde KrF et katastrofevalg.

KrF-leder Knut Arild Hareide har både før og etter valget gjentatt at partiet vil gå i opposisjon hvis det ikke blir noen sentrum-høyre-regjering.

Leder i Hordaland KrF, Pål Kårbø, er blant dem som har gått lengst i å mene at partiet må vurdere regjeringsdeltakelse selv om Frp er med, noe han ga uttrykk for overfor Dagen allerede valgnatten.

– Jeg mener vi skal gå inn og gjøre en reell sondering mot regjeringen, sa han til avisen, og la til at det viktigste ikke er «hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om».

Da saken ble aktualisert av Brendes varslede avgang før helgen, sa Kårbø til DN :

– Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.

Statsminister Erna Solberg (H) har ikke gitt opp å få KrF inn i regjeringen.

– De bør tenkte på det perspektivet at de har fått mye innflytelse over fire år. Det bør være viktig, sa hun til NTB før helgen.

Mellomløsning?

Flere av KrFs fylkesledere som NTB vært i kontakt med, er forsiktige med å uttale seg om samarbeidsspørsmålet av hensyn til interne prosesser som nå pågår.

Disse diskusjonene må også avklare om KrF kan være villig til å inngå en form for avtale med de blåblå.

Også stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sier det er uaktuelt å regjere sammen med Frp, men han er mindre kategorisk når det gjelder annet samarbeid.

– KrF kan ikke peke på Erna som ny statsminister og deretter snu ryggen til henne, sa til Fædrelandsvennen sist uke.

Grøvan mener det vil være komplisert politisk hvis KrF skal være i opposisjon til en regjering partiet selv setter inn:

– Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.

Vårt Land mener imidlertid å vite at KrF-ledelsen har bestemt seg for at det er uaktuelt med noen form for avtale med de blåblå partiene hvis det ikke blir en sentrum-høyre-regjering.

De fire ikke-sosialistiske partiene innleder sine samtaler torsdag.