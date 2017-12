TV 2-kolleger forteller om trakasseringen fra Wathne

– For to dager siden ville jeg ikke sagt noe, men når jeg nå ser at Davy Wathne snakker om denne saken som om den at handler om at han kun har ønsket å gi konstruktive tilbakemeldinger til kolleger, blir jeg provosert. Det er direkte feil, sier en kvinne som tidligere jobbet med Wathne i TV 2.

Aftenposten har snakket med fire nåværende eller tidligere TV 2-ansatte som reagerer sterkt på uttalelsene veteranen har kommet med siden han forlot kanalen torsdag. De mener mye har handlet om trakasserende oppførsel overfor kvinner.

Selv kaller Wathne det for «garderobeprat».

Reagerer på omtale av kvinners utseende

Særlig en uttalelse i Dagens Næringsliv, adressert til kvinnene i bedriften, har provosert flere:

«Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det».

Dette er en ansvarsfraskrivelse, mener den tidligere kollegaen:

– Dette handler om hans måte å omtale kvinner på: At han kan snakke om kvinners utseende, fremtoning og bryster på en provoserende måte. Det kan være en kollega eller noen i idretten. For en kvinne er det provoserende å høre hvordan han snakker om kvinner.

– Snakket han sånn til deg også?

– Han kunne snakke til meg om andre kvinner, men ikke til meg om meg. Det var sexprat og skittsnakk.

Hun sier det var lagt opp til en tøff tone internt, og vanskelig å si ifra.

– Hvorfor kunne dere ikke ta det direkte opp mot Wathne?

– Det å skulle gå inn i en diskusjon med retorikeren Davy ... da skal du ha baller. Det er et tøft miljø å være i som kvinne. Jeg har valgt å være taktisk. Det skal ha gått ganske langt før man sier fra om ting. Man må bruke kløkt for å påvirke et sånt miljø.

Frykter konsekvensene å snakke

Både nåværende- og tidligere TV 2-ansatte Aftenposten har snakket med frykter konsekvensene av å snakke negativt om Wathne offentlig.

Det var torsdag denne uken 67-åringen forlot mediehuset med umiddelbar virkning. Årsaken er flere varslinger fra kollegers side. Wathne har vært ansatt i TV2 siden oppstarten i 1992, primært som sportsanker og som fotballprogramleder.

Avgangen kommer etter en høst der det er blitt oppmerksomhet rundt miljøet i TV2-sporten. Det ble tidligere kjent at det har vært saker mot fem menn som gjelder anklager om trakassering de siste årene. Fire av dem måtte gå fra jobben.

En mannlig TV2-ansatt Aftenposten snakker med har selv sett oppførsel han har reagert på fra Wathne, men sier han ikke tok det videre av frykt for veteranens posisjon.

– Han har hatt et seksualisert språk og kommentert kropper, pupper, rumper osv., det som kalles garderobeprat, og som ikke har noe å gjøre på en arbeidsplass.

Mener mange har sagt ifra

Flere av de Aftenposten har snakket med forteller at kritikken mot Wathne ikke er ny.

– Dette handler ikke om direkte tilbakemeldinger og saklig kritikk fra hans side overfor kolleger. Det er påfallende at det tok så mange år før oppførselen ble tatt tak i av ledelsen, sier kvinnen.

En annen kvinnelig eks-kollega forteller om en konkret hendelse hun opplevde som krenkende.

– Etter hendelsen grudde jeg meg hver gang vi hadde vakt sammen. Jeg meldte fra til nærmeste leder som sa «at Davy ikke mente noe med det, at det var sånn han var, og at vi måtte tolerere det», forteller hun.

Dette er en av sakene som er blitt varslet til ledelsen.

En annen kvinnelig kollega av Wathne sier hun selv ikke har hatt problemer med veteranen. Hun har «lukket ørene» for hans måte å være på, men sier det nå var riktig at 67-åringen ga seg.

– Etter alt som er kommet frem nå, kunne ikke Davy fortsette. Han har gått over en grense.

Wathne: – Håpløst å forsvare seg mot anonym kampanje

Davy Wathne omtaler beskyldningene mot ham som en anonym kampanje, iscenesatt av krefter som ønsker å svekke TV 2 og som drar bort fokuset fra sexovergrep i andre mediehus.

Han opplyser at han har fått det han kaller «14 + 4 saker servert» mot seg med personalanklager fra andre TV 2-ansatte. Noen av klagene handler om hans parkering utenfor TV 2 og at han opptrådte på VG TV under fotball-EM, påpeker han.

– Nå har jeg i tre uker gått og tenkt over alt jeg har sagt og gjort siden jeg ble konfirmert. Og prøvd å finne ut hva er privatliv og hva som er jobbliv. Hva har jeg sagt og gjort på jobben? Hva kan tolkes, hva kan misforstås? Hva kan løsrevet fra sammenhengen oppleves som støtende eller krenkende eller ufint? Det har voldt meg besvær, tatt fra meg nattesøvnen og kostet meg åtte kilo, sier han.

Ifølge Wathne har han aldri i sin 25 år lange karrière i TV 2 fått beskyldninger om ufin oppførsel eller seksuell trakassering, før i et møte med TV-kanalens HR-avdeling 24. november.

Siden har han måttet lese gjennom og svare på anklager fra flere kolleger i ytterligere to møter.

Konflikt fra 2015

Men han vedgår at han fikk en irettesettelse av TV 2-ledelsen etter en fotosession på Ekebergsletta sommeren 2015, da han ble beskyldt for å «ha kløpet» en kvinnelig kollega i rumpa.

– Det var ikke slik jeg opplevde det, sier Wathne i dag.

– Dette er en sak som jeg har snakket med henne om, og vi har hver vår oppfatning av hva som skjedde. Jeg ble veldig såret av at ikke TV 2 den gangen sa at: «men er du sikker på at det var sånn, for Davy har faktisk vært her i 23 år og det er ingen sånne saker på ham».

Han ser frem til at de som mener han har oppført seg ufint, faktisk står frem med de konkrete beskyldningene.

– Da har de et ansikt og et navn. Da går det an å forholde seg til konkrete episoder, istedenfor bare dulgte hentydninger og sånt ullent snakk, sier han.

På spørsmål om det har vært mye prat om sex og grove historier på jobb i TV 2, svarer Wathne slik:

– Det har sikkert vært det vi kaller garderobeprat før Fotballekstra. Vi har helt sikkert vitset eller fleipet eller vært flåsete.

Tidligere nyhetsredaktør vil ikke kommentere

Tidligere nyhetsdirektør i TV 2 Jan Ove Årsæther har hatt det øverste redaksjonelle ansvaret i store deler av den perioden da det kom varsler mot Davy Wathne og flere av hans kolleger. Årsæther sluttet i TV 2 i august i år, etter 17 år i kanalen, blant annet som sjef for Nyhetene, Sporten, TV.no og etter hvert nyhetsredaktør og nyhetsdirektør.

Årsæther sier han ikke er orientert om siste utvikling i saken, og derfor vil overlate til TV 2 å kommentere saken.

– Er det noe du selv synes du burde gjort annerledes?

– Jeg er ikke orientert om, og har ikke innsikt i, den prosessen som nå pågår, så det har jeg ikke noen kommentar til.

– Kjenner du deg igjen i det bildet som nå tegnes av kulturen på Sporten i TV 2?

– Jeg må bare gjenta siste svar, at jeg overlater til TV 2 å kommentere dette. Dagens ledelse har innsikt i det som nå kommer frem. Utover det har ikke jeg noen kommentar.

Dagens TV 2-ledelse har foreløpig ikke svart på Aftenpostens spørsmål om saken.