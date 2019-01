Sju forsvarsministre må svare for helikopterfadesen

– Det er ingen tvil om at dette er en veldig spesiell sak, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) før høringen førstkommende mandag.

– Det er grunn til å kjenne på en viss uro over rutinene, istemmer saksordfører Hans Fredrik Grøvan (KrF).

De 14 NH90-helikoptrene som Forsvarsdepartementet vedtok å kjøpe i 2001, skulle leveres i årene 2005–2008. Ti år senere har Norge fått åtte maskiner. Seks av dem kan bare brukes til trening.

I tillegg er antall flytimer dramatisk lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold. Og fortsatt er det forsinkelser. Først i 2022 er siste leveranse planlagt, selv om ingen i dag kan si det med sikkerhet heller.

Mangelfull informasjon

Grøvan vil vite hva bestillerne visste om faren for forsinkelser.

– Dette var et helikopter som aldri tidligere var blitt produsert. Hvilke vurderinger ble gjort, og var disse vurderingene tilstrekkelig forsvarlige? spør han.

Riksrevisjonens rapport kom i oktober i fjor. Den legger en stor del av ansvaret på produsenten, NATO Helicopter Industries (NHI), men slår også klart fast at det på norsk side har vært dårlige forberedelser, mangelfull oppfølging, svak styring og lite effektiv koordinering.

– Sakens realiteter er alvorlige i seg selv. I tillegg har Riksrevisjonen påpekt mangelfull informasjon til Stortinget, inkludert sviktende informasjon om konsekvensene for landets forsvarsevne. Dette er alvorlig, sier Andersen til NTB.

Uro for rutiner

Høringen åpner med en fagmilitær del som toppes med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarsministrene som må svare for skandalekjøpet, er Bjørn Tore Godal (Ap), Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), Grete Faremo (Ap), Espen Barth Eide (Ap), Ine Eriksen Søreide (H) og altså sittende forsvarsminister Bakke-Jensen (H). Kristin Krohn Devold (H) kommer av praktiske årsaker til en egen høring onsdag påfølgende uke.

Grøvan varsler at han langt fra vil la Bakke-Jensen slippe unna, selv om KrF nå er blitt regjeringspartner.

– Det er bekymringsfullt når forsvarsministeren sier at oppfølgingen har fulgt de rutinene en vanligvis har. Da er det grunn til å ha en viss uro for om rutinene for denne type anskaffelser på 11 milliarder kroner er gode nok, sier Grøvan til NTB.