Her er traileren sekunder unna kollisjon: – Det var ren flaks

(Bergens Tidende): Tirsdag formiddag hadde yrkessjåfør Martin Remy Lodden parkert i en busslomme på Evanger mellom Voss og Bergen for å ta seg en pause.

I bilen har han installert et dashbordkamera i tilfelle han skulle komme ut for en ulykke. Tirsdag fanget kameraet derimot opp en nestenulykke, skriver Bergens Tidende.

To personbiler kjører forbi ham. Kort tid etter kommer to vogntog kjørende i motsatt kjøreretning. Det bakerste vogntoget får en enorm sleng på hengeren i svingen like bortenfor busslommen hvor Lodden har parkert.

– Hadde de to personbilene kommet noen sekunder senere, hadde det gått skikkelig gale. Det var ren flaks, sier Lodden.

Ikke et uvanlig syn

Ifølge Lodden skal vogntoget ha hatt østeuropeiske skilter.

– Det var tydelig at denne bilen kom i altfor høy fart på det føret som var, sier Lodden.

Han forteller at dette ikke var et uvanlig syn.

– Det er skummelt at det er blitt slik på norske veier. Men det nytter ikke å bli redd, for slike hendelser er noe jeg ser nesten daglig, sier Lodden.

Han la filmen av vogntoget ut på sin egen Facebook-profil, og forteller at han har fått mange reaksjoner på den.

– Det er bra at folk får se hva som faktisk skjer på veiene. Kanskje kan vi få noen nye regler som faktisk kan hjelpe mot at slikt skjer. Det er ikke en enkelt løsning på dette, det er nok mange forskjellige tiltak som må til, sier Lodden.

Utenlandske vogntog har skapt trøbbel på veiene flere ganger i vinter. Spesielt i grenseområdene mellom Rogaland og Agder har problemene vært store.

– Bør endre krav

Ifølge Roald Berentsen, seniorrådgiver i Statens vegvesen, er det ofte norske regler som er problemet.

– Myndighetene har satt et minimumskrav som sier at mønsteret i dekkene må være 5 millimeter dypt, og at dekket må være merket med M+S (mud and snow, journ.anm.). De fleste har dekk som oppfyller kravene, men dekkene har ikke gode nok vinteregenskaper, sier han.

Han forteller at utenlandske sjåfører ofte har nye dekk og at de er godt utrustet med kjettinger. Likevel må Vegvesenet gi pålegg om at de ikke får kjøre videre.

– Kanskje myndighetene burde endret minimumskravene, sier han.

Kan gi pålegg

Selv om dekk-krav er oppfylt, kan Vegvesenet pålegge sjåfører å bruke kjettinger hvis de skal kjøre på is- og snøføre.

Tidligeretirsdag gjennomførte Vegvesenet en kontroll med et utenlandsk vogntog som sto fast ved Kringla på E39 og skapte trafikkproblemer. Sjåføren hadde blitt stoppet dagen før og blitt pålagt å ta på kjettinger, fordi han ikke hadde egnede dekk. Det hadde han ikke gjort.

– Det vil bli en politisak ut av det, siden han hadde fått pålegg dagen før, sier Berentsen.