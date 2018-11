Vinmonopolet må hive kalendere – «tett i pappen», mener Ap

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Arild Grande rister på hodet.

– Så vidt jeg kan se, dreier dette seg om hvorvidt Vinmonopolet skal få lov til å selge en stor pappeske med plass til 24 mindre pappesker. Det dreier seg ikke om alkoholsalg, alkoholreklame eller noe som er flytende eller inneholder alkohol, sier han til NTB.

– Det er mildt sagt interessant at dette kommer fra Høyre og Frp, som vanligvis hevder at de er opptatt av frihet. Det er nærliggende å tenke på uttrykket «tett i pappen» når jeg leser om det, sier han.

Ifølge Dagsavisen solgte Vinmonopolet nesten 2.000 julekalendere i fjor, som var første gang det tilbød et slikt produkt. Kommunikasjonssjef Jens Nordahl sier adventskalenderen har vært etterspurt. Han har ikke oversikt over hvor mange kalendere som er på lager.

– Disse vil uansett bli destruert, sier Nordahl.

– Ikke konkurrere

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) hevder julekalenderen ble avviklet etter god dialog med Vinmonopolet og sier det er fordi virksomhetens oppgave kun er «å selge alkoholholdige varer og alkoholfrie festdrinker».

– Vinmonopolet skal ikke konkurrere med andre selskaper og derfor heller ikke selge andre produkter, sier statsråden.

Grande reagerer ikke på Michaelsens budskap om at Vinmonopolet ikke skal konkurrere med andre aktører.

– Men jeg tror ikke det at Vinmonopolet selger tom emballasje, er det beste eksempelet på skarp konkurranse. Og dersom det er folkehelsen statsråden er bekymret for, tror jeg det er andre tiltak som monner mer enn et forbud av denne typen, sier Ap-representanten.

Akevittesker

Aktører som ølkjeden Gulating og dagligvarebransjen selger slike julekalendere med plass til 24 flasker.

Selv om Vinmonopolet må skrote løsningen med 24 esker, fortsetter de imidlertid salget av gaveesker for både én og flere flasker øl og vin. Det er visstnok heller ikke et problem for helseministeren at Vinmonopolet selger julekalenderløsninger med flasker oppi.

– Det Norske Brenneri har meldt inn produktet «24 Norske Akevitter» gjennom bestillingsutvalget, sier Nordahl.

Grande skjønner ikke logikken.

– Ekstra merkelig blir dette når man på Vinmonopolets nettsider kan kjøpe en adventskalender med 24 akevittflasker. Det er et produkt som ikke er en tom pappeske, men som snarere er full av brennevin, sier han.