Skofteruds familie oppretter minnefond

Skofterud ble sist helg funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal. Hun ble bare 38 år gammel.

I dødsannonsen, som sto i lokalavisen Smaalenene fredag, står det at «like kjært som blomster er en gave til Vibeke Westby Skofteruds minnefond».

– Det er et ønske fra familien om å videreføre noe i Vibekes ånd. De ønsker å videreføre noe av det hun sto for gjennom et minnefond som hovedsakelig skal oppmuntre innenfor fysisk og psykisk helse, sier familiens talsperson Pål Tømmerhoel til VG.

– Meningen er at minnefondet skal gi oppmerksomhet og økonomisk bistand til personer eller organisasjoner som gjør noe bra for andre, legger han til.

I sin aktive idrettskarriere var det ikke bare i skisporet Skofterud imponerte. Hun våget å være åpen om sine egne personlige problemer. Ærlig fortalte hun om spiseforstyrrelser og dårlig selvbilde. Hun var også åpen om sin seksuelle legning.

Skofterud begraves fra Eidsberg kirke torsdag.