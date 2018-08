Sandberg: – Dere har nærmest henrettet denne kvinnen

Til Aftenbladet sier Sandberg dette: - Til slutt måtte jeg velge mellom Letnes eller å være statsråd.

På et arrangement gikk Sandberg hardt ut mot det han hevder er en ren fordømmelse av Letnes.

– Dere har nærmest henrettet denne kvinnen, sa Sandberg, som sier at kjærestens eneste ambisjon er å drive butikk og kulturutveksling mellom Norge og Iran.

– Dere har drevet på i ukesvis med å finne en tråd som knytter Bahareh til det iranske regimet, sa Sandberg, som særlig kritiserer NRK og TV 2.

– Den fordømmelsen som har skjedd overfor Bahareh, er tøys, slo han fast.

– De som sier sånne ting, og som har skapt en farlig situasjon for meg, må komme med bevis. Da skal jeg legge meg helt flat, sier Letnes selv.

Svært mange journalister var møtt fram på utestedet Madam Reiersen i Arendal for å på den nylig avgåtte fiskeriministeren. Tidligere tirsdag hersket det full forvirring omkring Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes' varslede pressekonferanse, som ble utsatt en rekke ganger.

– Nå er det slutt

På spørsmål om hvorvidt Sandberg vil klare å holde seg unna den politiske debatten fremover, svarte Sandberg at nå er det slutt.

– Og slik vi har opplevd de siste dagene, vil vi få mer enn nok å gjøre. Hvis vi skal takke ja til en del av tilbudene vi har fått, blir det ikke tid til politikk, sier han og legger til at han ikke forsvinner ut av politikken for godt. Han vil være til stede på en eller annen måte, sier han.

– Men nå føler vi mer og mer lettelse over alle dørene som åpner seg. Det viktigste for meg nå er at jeg ikke har sett min sønn på to og en halv måned, det andre er å frikjenne Bahareh. Det skal jeg bruke all min energi på.

Per sandberg oppviser galskap i sakte film. Vondt. Vondt. Dumt. Dumt. — Kjell Terje Ringdal (@retoringdal) August 14, 2018

Sandberg lovte en pressekonferanse med mulighet til å få svar på alt vi lurer på. Leverer pub-prat med pr-byrå og sin tidligere rådgiver, etterfulgt av noen korte spørsmål til hver redaksjon. Mindre mulighet til vanskelige oppfølgingsspørsmål og ordentlig journalistikk. — Lars Nehru Sand (@LarsNehruSand) August 14, 2018

Per Sandberg hadde aldri i sin villeste fantasi sett for seg at nordmenn kunne skrive sånne ting om en ung kvinne med innvandrerbakgrunn. Han har visst ikke lest kommentarfeltene om Lan Marie Nguyen Berg. — Mari S (@taralond) August 14, 2018

Vet dere forresten hvem som også henretter folk, i likhet med norsk presse? #sandberg — Martin Grüner Larsen (@martingruner) August 14, 2018

– Vanskelig å svelge

– Jeg skal komme med en nyhet. Jeg gjort tre feil. Jeg har glemt å varsle, jeg hadde med mobiltelefonen, og så har jeg også gått i fella, påstår norsk presse og media, og blitt forelsket i en kvinne med en annen etnisk opprinnelse. Særlig i mitt parti så er det vanskelig å svelge, sa Sandberg da han møtte pressen i Arendal tirsdag kveld.

Men jeg skal komme med en nyhet til, fortsatte han.

– Jeg har ikke bare funnet jente med annen etnisk opprinnelse. Hun har også tilhørlighet i AUF. Hvorfor kontrollerte ikke Hamas-Støre eller Arbeiderpartiet denne kvinnen da hun var i AUF hvis hun var en så stor sikkerhetsrisiko? spurte han retorisk.

– Hemmelige kilder

Videre langet han ut mot mediedekningen av Letnes og hennes bakgrunn.

- Dere har brukt hemmelige kilder, anonyme toppdiplomater, avhoppere, folk som aldri har vært i Iran. De har dere brukt som beviser mot Bahareh, men det finnes ikke fnugg av bevis. Påstander og spekulasjoner er det, og det skal vi komme tilbake til, fortsatte han.

Dette kommer blant annet i form av en bok, og i form av en serie rettssaker, sa Sandberg.

– Som jeg sa tidligere i dag, vi er i kontakt med ikke-ubetydelige advokater. Vi går gjennom all presse og media nå, og det handler ikke bare om journalister, men det handler om privatpersoner som har vært ute med utsagn som er altså så helt utrolige at det hører ikke hjemme i Norge i det hele tatt, den tidligere Frp-nestlederen.

Statsminister Erna Solberg (H) reagerte tirsdag på medienes jakt på detaljer i Sandberg-saken, blant annet spørsmål om fremmede makter har kommet seg inn på Sandbergs telefon og om informasjon på telefonen er kompromittert.

– Av hensyn til rikets sikkerhet og PSTs metodebruk er det PST som må vurdere hva vi kan si. Når norske journalister nå er så blodtørstige etter å få svar, må vi sørge for at vi ikke offentliggjør ting som må holdes tilbake av hensyn til sikkerhetstjenestene, sa Solberg etter en pressekonferanse i Arendal om utfordringer i arbeidsmarkedet.