Faktisk.no: Nei, det har ikke vært en voldsom økning av virus relatert til flått i Norge

Voldsom økning av virus relatert til flått

Påstand

«Voldsom økning av virus relatert til flått.»

Evanova, Sosialnytt, 23.04.2018

Evanova

Konklusjon: Faktisk delvis feil

Det har ikke vært en voldsom økning i skogflåttencefalitt (TBE) i Norge. Antall personer med påvist smitte har ligget på et stabilt lavt nivå i mange år. I Sverige er situasjonen en annen. Der ble rekordmange smittet av den flåttbårne sykdommen i 2017. Verken i tittel, ingress eller Facebook-post kommer det fram at den voldsomme økningen i smitte skjedde i Sverige, og ikke i Norge. Både Evanova, som har publisert artikkelen, og Sosialnytt, som har spredt den på Facebook, henvender seg til et norsk publikum. Det er derfor misvisende når de fremstiller det som om at det har vært en «voldsom økning av virus relatert til flått».