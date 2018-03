KrF over sperregrensen, men velgerne er splittet

I VGs partibarometer for mars er det fortsatt Høyre som er Norges største parti, med 28 prosent oppslutning og en marginal fremgang på 0,1 prosentpoeng. Ap går ned 0,6 prosentpoeng til 23,4 prosent.

KrF får 4,4 prosent oppslutning i målingen utført av Respons Analyse, en fremgang på 0,8. Samtidig får Venstre, som har gått i regjering, 4,7 prosent. Det er en beskjeden fremgang på 0,2 prosentpoeng.

Mandatfordelingen viser at det er borgerlig flertall på Stortinget. Regjeringspartiene får 82 mandater, men Kristelig Folkeparti er som i dag på vippen med sine åtte, slik at borgerlig side får 90. Det er fem mer enn i dagens Storting.

– Jeg tror ikke dette er et resultat vi er fornøyd med, men det viser at etter et krevende valg, så er vi ikke utslått, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han sier partiet igjen må ta stilling til om det skal inn i regjering, men at de først må ta en runde på partiets politiske strategi. KrFs egne velgere er svært splittet i spørsmålet. 46 prosent mener det ikke er riktig å gå inn i regjering, mot 38 prosent som sier ja til det.

– Du har kilder i KrF som sier at noen har lagt en strategi for at vi skal gå inn i regjering. At noen kilder opplever det på den måten, tror jeg er riktig, sier Hareide.

De øvrige partiene får følgende oppslutning: Frp 13,1 prosent (-0,5 prosentpoeng), Sp 11,6 (+0,7), SV 7,2 (ingen endring), MDG 3,1 (-0,5) og Rødt 3,1 (-0,2). Feilmarginen på målingen er 3 prosentpoeng.