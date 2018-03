Listhaug ber tilhengere ta avstand fra innvandringsfiendtlige grupper. Nå er en av Facebook-sidene slettet.

Facebook-siden til den innvandringsfiendtlige gruppen «Slå ring om Norge» er lørdag ettermiddag blitt tatt ned.

Det skjer etter at Sylvi Listhaug la ut et innlegg på sin Facebook-side der hun oppfordrer folk til å ta avstand fra gruppen:

– Enkelte av disse gruppene på Facebook skjuler seg bak vanlige navn, men sprer grusomme holdninger som vi må bekjempe. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel «Slå ring om Norge», skriver Listhaug på Facebook-siden sin lørdag ettermiddag.

Listhaug skriver videre at hun «tar fullstendig avstand fra hatefulle grupper på Facebook, grusomme organisasjoner som Vigrid, og enkeltpersoner som sprer hat gjemt bak et tastatur.»

Jeg har nå fått flere hundre blomsterbuketter. Jeg har lest kortene og ser blomsterhilsener fra vanlige folk med all... Posted by Sylvi Listhaug on Saturday, March 17, 2018

Brukte nazilignende symboler

Det er uklart hvem som står bak gruppen «Slå ring om Norge».

I tillegg til støtteerklæringer til Listhaug, bar siden preg av motstand og hatefulle utsagn mot innvandrere og asylsøkere og mot AUF-leder Mani Hussaini, ifølge NTB. Også statsminister Erna Solberg (H) ble rammet av hetsende innlegg på siden.

Facebook.

Slagordet til gruppen er som følger:

« Steng grensen – Stopp integreringen – Send dem hjem – Gjør Norge norsk igjen».

Gruppen hadde over 37.000 følgere, og hadde solkorset formet som et norsk flagg som sitt profilbilde.

Det er til forveksling likt symbolet som blant andre nazistiske Nasjonal Samling brukte før og under andre verdenskrig.

Motaksjon har samlet inn halvannen million

Blomsterhavet til Listhaug har satt i gang flere motaksjoner.

En pengeinnsamling for Leger uten Grenser i Bjørnar Moxnes’ navn, har kl. 17.00 lørdag samlet inn halvannen million kroner fra over 7000 mennesker.

– Jeg ble så fortvilet over blomsterhavet som Sylvi Listhaug viste frem fredag, sier Sjur K. Almskår, som startet Facebook-aksjonen, til Adresseavisen lørdag.

Almskår la ut et innlegg i Facebook-gruppen Soldiers of Are and Odin, der han foreslo å bruke samme grep for å samle inn blomster til Bjørnar Moxnes. Det var Rødt som torsdag fremmet mistillitsforslaget mot Listhaug.

Over en million kroner samlet inn på under ett døgn som svar til blomsteraksjonen - tusen takk for alle bidrag! https://t.co/YINWPCJKae — Bjørnar Moxnes (@bmoxnes) March 17, 2018

Forslaget skapte en debatt som til slutt resulterte i en innsamlingsaksjon for Leger uten grenser i Rødt-lederens navn.

Også Utøya AS, selskapet som drifter Utøya på vegne av AUF, skriver på sin Facebook-side at de er blitt kontaktet av mange som ønsker å støtte demokratilæringsaktivitetene på øya.

Utøya-overlever anmelder

Blant dem som har donert til Utøya AS, er Utøya-overlever Helén Ingrid Andreassen. Hun la lørdag ettermiddag ut en Twitter-melding med bilde av Vipps-kvitteringen for bidraget.

Lørdag skrev Dagsavisen at Andreassen anmelder trusseltelefoner hun fikk etter å ha uttalt seg kritisk om Sylvi Listhaugs blomsterhyllest.

Fredag ettermiddag og kveld uttalte Andreassen seg kritisk til flere medier, deriblant Aftenposten, om hvordan Sylvi Listhaug hadde mottatt blomsterhyllest etter at en blomsteraksjon var blitt videreformidlet blant annet i innvandringskritiske Facebook-grupper. Så begynte de truende henvendelsene.

– Jeg vil ikke bli truet til taushet. Vi som overlevde Utøya er viktige stemmer, vi må få delta i samfunnsdebatten uten å bli stoppet av hets, sier Andreassen til Dagsavisen.

Statsministeren reagerer

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer på hetsen mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), men også trusler rettet mot AUF-medlemmer den siste tiden, melder NTB.

NRK melder at statsråden hetses i kommentarfeltene og har mottatt drapstrusler etter at hun la ut et bilde på Facebook der hun beskylder Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Solberg sier det er viktig at politiet nå følger ekstra godt med.

– Det er viktig at politiet følger opp de truslene som kommer mot henne. Men jeg synes også det er veldig leit å se at enkelte andre også får trusler i disse diskusjonene. Det er en opphetet diskusjon og jeg synes at de AUF-erne som nå har opplevd å få grove trusler mot seg i debatten, burde sluppet å få det. Jeg synes det er helt uanstendig at folk gjør det, sier hun.