500.000 «sniker» i helsekø gjennom jobben

Ved utgangen av 2018 hadde 549.882 nordmenn privat helseforsikring, skriver Dagsavisen , som viser til Finans Norge. Rundt 90 prosent av dem fikk forsikring betalt av arbeidsgiver.

I det offentlige er det vanlig at en MR-undersøkelse kan ta mange uker, men med forsikring kan undersøkelsen tas innen noen dager.

– Det er viktig at våre ansatte er friske og dermed viktig at de kommer fortere fram i køen, sier HR- og rekrutteringsdirektør Beathe Lassen i Sopra Steria, et av selskapene som gir ansatte privat forsikring.

Det er 13 ganger så mange som har privat helseforsikring i dag som i 2006. Kjell Haug, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, er bekymret for effekten utviklingen kan få.

– I en modell hvor vi tenker at vi skal ha mest mulig likhet, så er ikke det den riktige veien å gå, sier han.