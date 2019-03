Dette skjedde i natt

Måling: Senterpartiet med rekordoppslutning

Senterpartiet setter ny rekord i Norfaktas nye måling med hele 14 prosent oppslutning, mens Venstre aldri har blitt målt lavere.

I marsmålingen går Senterpartiet opp 1,3 prosentpoeng til 14 prosent, noe som er den største oppslutningen partiet har hatt siden Norfakta startet sine målinger for Klassekampen og Nationen i desember 2008. Samtidig har Venstre aldri hatt dårligere oppslutning, med kun 2,3 prosent.

Ingen nye livstegn fra Hagen

Politiet har ikke fått noen nye beviser for at Anne-Elisabeth Hagen (69) lever etter at de for drøyt en uke siden ba de angivelige kidnapperne om livstegn.

Det bekrefter politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske til Aftenposten. Han forteller også at politiet ikke har hatt ny kontakt med motparten siden forrige pressekonferanse 28. februar.

Bolsonaro til Det hvite hus

Brasils president Jair Bolsonaro skal møte USAs president Donald Trump i Det hvite hus 19. mars.

Det blir det første møtet mellom de to presidentene. Møtet skal blant annet handle om forsvar og situasjonen i Venezuela.

Canada med beklagelse

Canadas statsminister Justin Trudeau beklager for myndighetenes behandling av landets inuitter på 1940-tallet til 1960-tallet.

Den offentlige beklagelsen gjelder tuberkoloseepidemien nord i Canada på starten av 1940-tallet. Tusenvis av inuitter ble sendt til tuberkulosebehandling sør i landet. De fikk ikke lov til å praktisere egen kultur og eget språk og ble identifisert med tall.

Solskjær i strupen på irsk spillselskap

Manchester United-manager Ole-Gunnar Solskjær reagerer kraftig på at et irsk spillselskap har brukt bilde av ham i en annonse.

Han sier til NRK at han ikke vil ta selskapet slippe unna med dette. Bettingselskapet ønsker ikke å stille til intervju og de svarer heller ikke på kanalens eposter.