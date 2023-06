LO-forbund advarer mot Freia-boikott

Freia-boikotten vil først og fremst gå ut over norske arbeidsplasser, advarer Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Stadig flere selskaper har stoppet salget av Freia-produkter fordi morselskapet Mondelez er blitt svartelistet av Ukraina. Foto: Javad Parsa / NTB

LO-forbundet NNN roper varsku om Freia-boikotten.

– De ansatte på Freia, mange av dem medlemmer i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), er nå bekymret for arbeidsplassene sine, og NNN deler deres bekymring, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen.

Freia er en norsk merkevare og sjokoladen produseres på Rodeløkka i Oslo, poengterer Aker Hansen.

– Det er ingen Freia-produkter som eksporteres til Russland eller som produseres i Russland. Dersom denne boikotten blir omfattende, vil det først og fremst gå utover arbeidsplasser på Freia i Norge, sier forbundslederen.

Hun understreker at NNN fordømmer angrepskrigen mot Ukraina og støtter de internasjonale sanksjonene mot Russland.

– Men det er problematisk for oss å støtte en boikott som først og fremst vil ramme norske arbeidstakere, som ikke kan klandres for at den internasjonale eieren også har virksomhet i Russland.