Viggo Kristiansen (43) frifunnet i Baneheia-saken

Borgarting lagmannsrett avsa torsdag ettermiddag den historiske dommen i den gjenopptatte Baneheia-saken: Viggo Kristiansen (43) blir blankt frifunnet.

Lagmann Tonje Vang avsa torsdag ettermiddag den historiske dommen som frifinner Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

NTB-Steinar Schjetne og Anders R. Christensen

– Lagmannsretten legger påtalemyndighetens vurderinger og konklusjon til grunn. Viggo Kristiansen blir derfor å frifinne, sa lagmann Tonje Vang da hun avsluttet opplesningen av den delen av dommen som omhandlet drapene og voldtektene i Baneheia-saken.

Dommen falt i lagmannsretten torsdag ettermiddag – to dager etter at den samme domstolen behandlet den gjenåpnede saken til nå 43 år gamle Viggo Kristiansen.

Kristiansen selv satt med armene i kors og fulgte tilsynelatende nøye med da Vang konkluderte med at han skal frifinnes, basert på de bevismomentene påtalemyndigheten har redegjort for. Han viste ingen tydelige følelsesreaksjoner på den nokså useremonielle seansen.

Enstemmig dom

– Dommen er enstemmig, understreket dommeren da opplesningen begynte.

Kristiansen har hele veien kategorisk nektet straffskyld. Etter at saken ble gjenopptatt i fjor, er han nå endelig trodd, ikke bare av påtalemyndigheten, men også av rettsvesenet. Han har sonet i nesten 21 år etter uriktig å ha blitt dømt i Baneheia-saken.

Med seg i retten har han sin far og to brødre. Det er ventet at han vil kommentere dommen når retten er hevet, men det er usikkert om han vil gjøre det selv eller om hans forsvarere skal lese opp en forhåndsformulert uttalelse.

Forsvarerteamet holder pressekonferanse umiddelbart etter at retten er hevet.

Endelig renvasket

Frifinnelsen er i tråd med påtalemyndighetens vurdering og påstand. Den gir Kristiansen endelig renvaskelse for drapene og overgrepene i baneheia for over 22 år siden.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.