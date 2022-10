Ny siktet i Lørenskog-saken knyttes til kryptosporet

Mannen politiet har siktet for medvirkning til drapet på Anne-Elisabeth Hagen, knyttes til saken gjennom det såkalte kryptosporet, bekrefter Øst politidistrikt.

Anne-Elisabeth Hagen.

NTB-Steinar Schjetne

Det er snart gått fire år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog. Nå er en tredje mann siktet for medvirkning til drapet på henne.

Politiet har så langt ikke villet kommentere VG s avsløring om at det er tatt ut siktelse mot en mann i 30-årene for medvirkning til drapet på Anne-Elisabeth Hagen for fire år siden. Nå bekrefter Øst politidistrikt opplysningene og sier de mener det er sannsynlig at han hadde en rolle i forberedelseshandlingene knyttet til kryptosporet.

– Siktelsen har vært klausulert, og politiet har derfor ikke kunnet kommentere disse opplysningene tidligere. Det er kun selve siktelsen som nå er avklausulert, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i en pressemelding.

Ifølge siktelsen som VG siterer fra, skal medvirkningen ha skjedd i perioden juni 2018 til forsvinningsdatoen 31. oktober 2018.

Fra før av er to personer siktet i saken – Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen og en mann i 30-årene, omtalt som kryptomannen.

Nekter straffskyld

Den drapssiktede mannen er 31 år gammel, kommer fra Oslo og er norsk statsborger. Han skal være kjent for Oslo-politiet fra før og er dømt for en rekke andre forhold opp gjennom årene, deriblant for voldtekt og bedrageri.

– Politiet er i dialog med forsvarer om avhør av siktede for å få avklart om han har en rolle i saken. Dette er sentralt i den videre etterforskningen av kryptosporet, sier Reinholdt-Østbye.

Forsvareren hans, advokat Marius Dietrichson, har ikke besvart NTBs henvendelser onsdag, men har tidligere uttalt at mannen nekter straffskyld og at bevisbildet mot ham er svakt.

– Men det som ligger her nå, er ikke nok. Slik saken ligger an, er ikke dette veldig overbevisende, sa Dietrichson til TV 2 i forrige uke.

Forsvant fra hjemmet

Anne-Elisabeth forsvant fra parets hjem på Fjellhammar i Lørenskog 31. oktober 2018. Saken var hemmelig for offentligheten i flere måneder og ble først etterforsket som en bortføringssak. Politiet endret så hovedhypotese og mener nå at hun er blitt drept.

Det såkalte kryptosporet knytter seg til ert løsepengekrav som lå igjen i boligen til ekteparet Hagen på Lørenskog. Der ble det fremmet krav om 9 millioner euro i monero, en konstruert kryptovaluta som nærmest ikke lar seg spore.

Flere medier har dessuten opplysninger om at kommunikasjonen med dem som fremmet kravet, skulle skje gjennom via bitcoin, en annen kryptovaluta. Man kan legge igjen korte beskjeder i den såkalte blokkjeden.

– Siktelsen endrer ikke politiets vurdering av de to hovedhypotesene i saken, som begge fortsatt etterforskes fullt ut, sier Reinholdt-Østbye.