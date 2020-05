FHI utelukker ikke at koronaviruset kom til Norge før 26. februar

26. februar ble det første gang påvist koronasmitte i Norge, men Folkehelseinstituttet utelukker ikke at det kan ha vært smittede i landet før det.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet under regjeringens daglige pressekonferanse om korona-situasjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Det kan jo godt hende at vi har hatt noe smitte før det uten at man har oppdaget det. Vi vet jo at om man har lite symptomer, så vil man ikke automatisk gå for å bli testet, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til NTB.

– Vi kan ikke være sikre på når det første tilfellet kom til Norge, sier hun videre.

Det var 26. februar at en kvinne bosatt i Tromsø fikk påvist koronavirus etter å ha kommet hjem fra Kina. Kvinnen er den første personen i Norge som fikk påvist viruset.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sa tidligere tirsdag at han tror det har vært koronasmittede i Sverige allerede i november 2019. Vold sier at Folkehelseinstituttet jevnlig har kontakt med sine kollegaer i de nordiske landene, men at hun ikke vet hvilke data antakelsen om at de hadde smitte i Sverige allerede i november bygger på.

Folkehelseinstituttet har ikke gått aktivt inn for å finne ut om det kom koronasmitte til Norge før det første påviste tilfellet, ifølge Vold.

– Det hadde vært interessant å kikke på, men vi har ikke gått noe inn på det så langt, sier hun.

I Frankrike ble det påvist smitte hos en mann 27. desember, fire dager før Kina meldte om det første smittetilfellet.