Yrkesfag mer populært enn studieforberedende

– Jeg vil at enda flere som begynner i videregående opplæring, også fullfører og består, sier kunnskapsminister Guri Melby som likevel er fornøyd med at så mange velger å søke seg til yrkesfag. Her på vei inn til Venstres sentralstyremøte dagen etter valget i fjor høst. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix