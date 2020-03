Sykepleierforbundet ber om mer smittevernutstyr

Fylkesleder Line Orlund i Norsk Sykepleierforbund i Oslo sier hun har fått mange tilbakemeldinger på at det finnes for lite smittevernutstyr.

Oslo-fylkesleder Line Orlund i Sykepleierforbundet sier hun er bekymret for tilgang til smittevernutstyr. Her er medisinstudenter utenfor legevakta i Bergen for å ta prøver av folk for å se om de er smittet av koronaviruset. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

– Jeg er bekymret for tilgangen på smittevernutstyr. Det jeg kan si er at Oslo kommune har gjort alt jeg kan tenke meg for å skaffe det. Men jeg får mange tilbakemeldinger på at det er for lite utstyr. Særlig i kommunen, sier Orlund til NRK.

I helgen uttalte regjeringen at den i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe til å med å frakte smittevernsutstyr fra Kina.

NRK skriver at EU har innført restriksjoner på eksport av ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr for å sikre at egne behov kan dekkes under koronapandemien.

– Vi er en høyteknologisk og intelligent nasjon. Det må være noen bedrifter som kan vri seg rundt og begynne å produsere noe her. Jeg har en helt klar forventning at regjeringen sørger for at det startes produksjon noe sted, sier Orlund.