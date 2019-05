Telenor og Axiata vil bli et av Asias største telekomselskaper

Det opplyste Telenor mandag.

Selskapet blir Malaysias klart største telekomselskap og en av de største i Asia. Det blir også et av verdens største infrastrukturselskaper med 60.000 tårn.

– Dette er snakk om et stort selskap med nesten 300 millioner kunder og en omsetning på nær 13 milliarder dollar (om lag 113 milliarder kroner). Det blir omtrent like stort som det Telenor er i dag, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til NTB.

Det nye selskapet blir dermed to tredeler av Telenor. Målet er at den potensielle avtalen med Axiata skal være signert innen tredje kvartal i 2019. Deretter må en rekke godkjenninger på plass, noe som kan ta ytterligere mange måneder.

Bytter aksjer

Brekke sier sammenslåingen er i tråd med Telenors strategi.

– Vi vil styrke oss i Norden og i Asia, og vi har dermed solgt oss ut i en del andre markeder, sier han.

I april kjøpte Telenor over 50 prosent av den finske teleoperatøren DNA. Sammenslåingen med Axiata er neste steg på veien. Det malaysiske selskapet var et naturlig valg.

– Det er ikke mange i Asia som har en slik regionsportefølje. De fleste holder seg i sine respektive land. Med Axiata får vi tilgang til mange nye markeder. De har en regionsplattform lik den vi selv har bygget opp, sier Brekke.

Konsernsjefen mener dessuten at det malaysiske selskapet og Telenor har lik strategi og ambisjoner.

– Og dette er en sammenslåing vi kan gjøre uten å bruke penger, vi bytter bare aksjer, påpeker han.

Telenor med majoriteten

Det er uvanlig å gå ut på denne måten før en avtale er i boks.

– Grunnen til at vi gjør det er at denne avtalen er så stor at vi mener det er riktig å orientere om prosessen.

Han understreker at de ikke har landet en avtale ennå, men sier forholdene ligger til rette for å komme i mål.

– Ellers ville vi ikke gått ut med dette ennå. Det er også derfor vi kan si at Telenor skal ha majoriteten i selskapet med 56,5 prosent. Det er vi som skal operere selskapet.

Selskapet skal børsnoteres i Malaysia og på en annen internasjonal børs. Hvilket land det blir er ennå ikke avklart.

På Oslo Børs åpnet Telenor opp 3,85 prosent mandag.

43 milliarder kroner i synergier

Telenor anslår at sammenslåingen vil kunne føre til en realisering av synergier på rundt 43 milliarder kroner i nåverdi, opplyser selskapet i en pressemelding.

Mens Telenor etter planen skal eie 56,5 prosent i det nye selskapet, vil Axiata eie de resterende 43,5 prosentene. Det understrekes at disse eierandelene er foreløpige.

De to selskapene har som felles mål å skape en ledende telekomoperatør med virksomheter i ni land med en befolkning på til sammen nær en milliard mennesker.

Proforma driftsinntekter og EBITDA (før synergier) for det nye selskapet vil være henholdsvis rundt 113 milliarder kroner og rundt 48 milliarder kroner.

Telenor understreker at det ikke er noen garanti for at diskusjonene vil føre fram til en endelig avtale mellom partene.

Telenor har 176 millioner kunder, flesteparten i Asia. Den malaysiske mobiloperatøren Axiata har 150 millioner kunder i en rekke land.