Manshaus framstilles for fengsling – vil møte selv og begjære seg løslatt

– Han begjærer seg helt sikkert fortsatt løslatt. Han har ikke lyst til å sitte i fengsel, sier Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, til Dagbladet.

Den 22 år gamle mannen er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld fordi han påberoper seg en slags nødrett, ifølge forsvareren.

– Slik han ser det, var det noe han måtte gjøre og hadde ansvar for å gjøre. Han forklarer at det var en form for nødrettslig handling, sa Fries forrige gang Manshaus ble framstilt for forlenget fengsling.

Høyreekstreme holdninger

Manshaus' har uttrykt høyreekstreme holdninger og gjorde nazihilsen da han ankom rettssalen i Oslo tingrett før forrige fengslingsmøte. Han har også vist innvandrerfiendtlige holdninger, ifølge politiet.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby har ikke besvart NTBs henvendelse torsdag. Det synes imidlertid overveiende sannsynlig at han vil begjære ytterligere fire ukers varetektsfengsling. Under forrige fengslingsmøte ba han om full isolasjon i hele perioden, men fikk bare medhold i to uker i den omgang. Perioden med isolasjon ble i slutten av september forlenget ut fengslingsperioden.

Psykiatrisk undersøkelse

Etter å ha gitt en forklaring om handlingene han er siktet for og motivet for dem, har Manshaus nektet å forklare seg ytterligere for politiet. Det gjelder fortsatt, ifølge forsvareren.

22-åringen har derimot samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse av sakkyndige. Undersøkelsen ble anslått å være ferdig først 7. november.

Fries opplyser at Manshaus snakker med de sakkyndige.

– Hvordan det går utover det, vet jeg ikke. Det får jeg ikke kjennskap til før erklæringen leveres, sier Fries.