DNBs styreleder: Konsernsjefen skal sikre banken høy tillit

Kjerstin Braathen kommer fra stillingen som finansdirektør i DNB og har tidligere vært konserndirektør for bedriftsmarkedet. I 13 år jobbet hun i bankens avdeling for shipping og offshore, og hun har også vært styreleder i flere av DNBs heleide selskaper.

– DNB har en stor plass i hjertet og livet mitt. Jeg har et brennende engasjement for alle kundene våre og de verdiene vi skaper sammen. Å få anledning til å lede et slikt selskap er et utrolig stort privilegium, sier Braathen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Den nye konsernsjefen i Norges største bank roser sin forgjenger Rune Bjerke. Braathen sier at hun ønsker å fortsette og utvikle nye DNB-løsninger i stor fart i tiden fremover, i takt med at bransjen endrer seg i et stadig større tempo.

– Ingen 180 graders endring

– Jeg har jobbet tett med Rune, og sånn sett blir det ikke noe 180 graders endring. Bransjen endrer seg, og det vi leverte i går, er ikke bra nok i morgen. Bjerke har fortløpende gjort store endringer i sitt virke, og det vil også bli en del av mine oppgaver som konsernsjef, sier Braathen til NTB.

Som konsernsjef i DNB blir Kjerstin Braathen en av få kvinnelige toppledere i de største norske selskapene.

– For meg handler ikke dette om kjønn, men om kompetanse og resultater over tid. Jeg har hatt en utrolig spennende reise, sier Braathen.

Hun håper imidlertid at hennes steg opp som toppleder kan inspirere andre selskaper og kvinner.

– Jeg håper jeg kan være med på å vise at dette er en spennende og utrolig givende jobb. Det er en dimensjon jeg syns vi av og til glemmer å snakke om i denne debatten, sier hun.

Beveget Bjerke

Braathen overtar etter Rune Bjerke, som har vært konsernsjef i DNB i nærmere 13 år. Bjerke ga tidligere i år beskjed om at han ønsker å fratre fra høsten av. Ifølge ansettelsesavtalen skulle han tre av som konsernsjef innen sommeren 2020.

I DNBs lokaler i Bjørvika takket en beveget Bjerke av til voldsom applaus fra kollegaer. Konsernsjefen ønsker sin etterfølger alt godt.

– Jeg vet at du har alle forutsetninger for å gjøre en bedre jobb enn meg, og til å løfte DNB til nye høyder. Jeg gleder meg til å følge deg, sier Bjerke, og legger til at han mener DNB-jobben er en av Europas mest spennende.

– Å ha denne jobben er et fantastisk privilegium. DNB er på en måte et midtpunkt, et nav i Norge, og å få ha den jobben er noe du kan glede deg til, sa Bjerke.

Glad for ja

Styreleder Olaug Svarva i DNB sier at styret er glad for at Braathen takket ja til jobben.

– DNB er en viktig samfunnsinstitusjon. Derfor må vi ha en konsernsjef som bidrar til høy tillit i samfunnet rundt oss, som gir kundene våre gode opplevelser og som sikrer god lønnsomhet så banken kan investere i vekst og nye produkter, sier Svarva.

Braathen overtar jobben 1. september.

Saken oppdateres.