HV-soldat vant rettssak mot staten. Det kan få konse­kvenser for tusenvis

Det ble full seier for soldaten. Hvis dommen blir stående, kan Forsvaret få gigantregning.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En HV-soldat har vunnet frem med et krav med feriepenger for innsatsen i HVs innsatsstyrker. Den lille summen til den ene soldaten kan få store konsekvenser, siden tusener av andre er i samme situasjon. Foto: Sunniva Skarsvåg / Forsvaret

TRONDHEIM: Nå foreligger dommen fra Frostating lagmannsrett i saken der Staten anket et feriepengekrav.

Lars Bugge Aarset, soldat i HVs innsatsstyrker, har tatt kampen mot staten på egen hånd. Han måtte betale skatt av den lille inntekten han fikk fra Heimevernet. Men feriepenger fikk han ikke.

Staten mener at HVs innsatsstyrker er å anse som militærtjeneste, ikke som arbeidsforhold. Aarset har hevdet at når jobben han gjør for Forsvaret betales med penger som også beskattes, så skal det beregnes feriepenger av beløpet.

Fædrelandsvennen omtalte saken 12. november:

HV-soldaten har imidlertid nå vunnet en full seier. Blir dommen stående, kan et krav på mindre enn 20.000 kroner vokse til en samlet regning på flere hundre millioner.

Stortingets Ombudsmann for Forsvaret var enig med Aarset. Deretter vant Aarset en klar seier i tingretten der det samme spørsmålet ble belyst. Og nå foreligger altså dommen fra lagmannsretten, der Aarset får tilkjent både feriepengene og saksomkostninger.

– Jeg er lettet. Men ikke overrasket. Jeg har hele tiden trodd jeg ville vinne frem med denne saken, sier Lars Bugge Aarset til Fædrelandsvennen.

Lars Bugge Aarset Foto: Foto: Privat

Ikke rettskraftig

Underveis er det mange andre HV-soldater som har tatt kontakt med ham. Saken har betydning for tusenvis av andre i samme situasjon.

Men dommen er ikke rettskraftig ennå. Regjeringsadvokaten kan bestemme seg for å anke dommen.

– Hvis de anker videre, er det ikke overraskende etter alt som har skjedd til nå. Men man må spørre seg hvordan Norge ønsker å behandle sine soldater.

Han er skuffet over at ikke fagforeningene i Forsvaret har engasjert seg mer i saken underveis.

Gjelder mange

Det som gjør saken om feriepenger for én person og et totalbeløp på mindre enn 20.000 kroner så viktig, er at saken strekker seg over mange år og berører mange tusen mennesker.

– Hvis Lars Bugge Aarset har rett, kan Forsvaret ende opp med en regning på et sted mellom 300 og 400 millioner kroner, sa Aleksander Gudmundseth, hovedtalsperson for innsatsstyrkene i Heimevernet, før rettssaken startet.

Han anslo at saken gjelder flere tusen mennesker. Og dersom samme prinsipp anvendes på områdestrukturen i Heimevernet også, blir beløpet enda mye høyere.

Budsjettmessige konsekvenser av underordnet betydning

Et viktig spørsmål som drøftes i dommen, er om ferieloven gjelder også for den frivillige innsatsen i innsatsstyrkene.

«Ved tolkningen kan det reises spørsmål om den frivillige tjenesten i innsatsstyrken likevel er så spesiell – forankret i en historisk organisering av Heimevernet - at det må overstyre mer tradisjonelle momenter det her er gjort rede for. Etter lagmannsrettens syn må spørsmålet besvares med et nei» heter det i dommen fra Frostating lagmannsrett.

Staten mente at det store antallet personer kan kan være berørt av tematikken, må være med i vurderingen. Det kommenteres i dommen på følgende måte:

«Staten har anført at sterke reelle hensyn taler for å ikke anse frivillige i innsatsstyrken som arbeidstakere. En slik løsning vil i så fall kunne omfatte et stort antall øvrige frivillige i Forsvaret, og vil kunne få betydelige økonomiske konsekvenser – også for driften av innsatsstyrkene. Lagmannsretten kan vanskelig se at dette kan være et tungtveiende moment.»

Og videre:

«Ferieloven er en viktig rettighetslov, og budsjettmessige konsekvenser for Forsvaret av å måtte betale feriepenger til personell som anses å ha krav på dette, må være av underordnet betydning» heter det i dommen fra Frostating lagmannsrett.»

