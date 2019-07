Stadig flere kontakter Forbrukerrådet om trøblete leieforhold

Hittil i år har Forbrukerrådet fått 1.714 henvendelser om husleie. Økningen er på hele 45 prosent sammenlignet med i fjor, og det er først og fremst utleier som opplever leieforholdene som problematisk.

– Utleiere forteller at de har problemer med rot og uorden med den som leier. Dette kan utleier unngå ved å legge ved klare husordensregler i tillegg til leieavtalen. Vår undersøkelse viser at ni av ti bruker skriftlig avtale, sier seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet i en pressemelding.

I en undersøkelse fra mars i år, oppgir imidlertid flertallet av leietakerne at de ikke har opplevd problemer med utleier. Én av tre leietakere sier at de ikke har opplevd problemer, mens to av tre utleiere sier det motsatte.

For utleierne handler det stort sett om for sen betaling, mens litt under en firedel opplevde at husleien ikke ble betalt i det hele tatt.

– Flere sene eller manglende betaling kan gi grunn til å kaste ut leietaker. Hvis du vil bli boende, må du passe på å betale leien innen fristen. I standardkontraktene kan utleieren ta inn en klausul som gir mulighet til få hjelp av myndighetene til å kaste ut dårlige betalere. Legg husleien som fast betaling i banken din, og helst rett etter du mottar lønn eller studielån, sier Thomas Iversen.