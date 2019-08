Ny skolestreik - og mødrebrøl - for klimaet 30. august

Det er planlagt streik i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og 11 andre byer over hele landet, og det er ventet at flere steder vil slutte seg til.

Det blir demonstrasjon foran Stortinget klokka 12, hvor Gatas Parlament skal spille og det holdes appeller. Samme dag er det planlagt streiker i over 100 andre land, men ifølge pressemeldingen vil den største internasjonale mønstringen foregå mellom 20. til 27. september.

Klimastreikerne krever blant annet at det ikke gis flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og at mer enn halvparten av norske klimautslipp skal kuttes innen 2030. De krever også at Norge gir minst 65 milliarder kroner støtte til klimatiltak i land i sør.

Mødre med klimabrøl i Stavanger

I Stavanger skal også mødre gå i klimastreik.

Stavangermødre brøler også av bekymring for klimaet. To engasjerte lærere på Storhaug inviterer til partipolitisk uavhengig klimabrøl for alle som er urolige for klimaendringene.

Fredag 30. august etter at skolestreiken er over, skal hundrevis av unge og voksne møtes i Byparken i Stavanger til en felles markering for klima.

Det samme skjer i flere andre norske byer. Bare her i Stavanger har 1600 personer så langt vist interesse på Facebook for Klimabrølet i Byparken.

– Dette har vært den varmeste sommeren som er målt noen gang. Det skremmer oss, og nå vil vi avslutte sommeren med å brøle av bekymring, sier Kari Vestbø, en av initiativtakerne i Stavanger.

