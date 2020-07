51-åring siktet for vold, trusler og bortføring

51-åringen som ble skutt i beinet under en pågripelse i Vennesla, vil ikke forklare seg for politiet. Onsdag blir han begjært varetektsfengslet for fire uker.

51-åringen som ble skutt i beinet under en pågripelse i Vennesla vil ikke forklare seg for politiet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Mannen er siktet for å ha bortført en kvinne i 30-årene fra en leilighet i Mandal søndag kveld. Han er også siktet for vold og trusler mot den samme kvinnen, som han har en relasjon til.

– Vi kommer til å be om at siktede blir fengslet i fire uker, sier politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

51-åringen ble natt til tirsdag pågrepet av politiet på Hægeland i Vennesla. Under pågripelsen skjøt politiet mannen i beinet. Han skal ikke være livstruende skadd og er innlagt på Sørlandet sykehus, opplyser politiet.

– Siktede er ikke avhørt. Vi har fått beskjed om at han ikke ønsker å snakke med politiet, sier Seland.