En person omkom etter campingvognbrann på countryfestival på Vinstra

Da den eksplosjonsartede brannen startet, skal det ha vært tre personer inne i campingvogna. To personer kom seg ut, mens den tredje omkom, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

De tre personene som var inne i vogna da det begynte å brenne, var yngre personer i 20-årene.

– Den savnede mannen er en mann i 20-årene, som ikke er lokal. Sikker id på vedkommende som er funnet død er ikke bekreftet, men politiet er i kontakt med savnedes pårørende, sier operasjonsleder Therese Bylterud i Innlandet politidistrikt til NTB.

To til legevakt

De to personene som kom seg ut av vogna, er sendt til legevakten, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

Politiet skal gjennomføre tekniske undersøkelser utover dagen. Årsaken til brannen er så langt ikke kjent, opplyser operasjonslederen.

– Vi kjenner ikke til årsaken til brannen ennå, men brannen skjedde inne på arrangementsområdet med mange biler rundt. Arrangøren har bistått med å få fjernet biler rundt, og brannvesenet var raskt på stedet for å avverge spredning, sier operasjonsleder Bylterud.

Fullt på campingen

Countryfestivalen åpnet onsdag denne uken og pågår fram til søndag. Til GD har arrangør Trond Stang Skurdal antydet at det kan være opp mot 1.200 boenheter på festivalområdet disse dagene. Det vil si at det området er tettpakket med campingvogner, buss og lignende for å huse de mange festivaldeltakerne.

I fjor var det rundt 15.000 deltakere på festivalen, og ifølge Skurdal ligger det ikke an til å bli noen mindre i år, skriver GD.

Helsevesenet vil følge opp festivaldeltakere ved behov.