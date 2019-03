Mener guttene ble «sterkt skadelidende» etter seksårsreformen

KRISTIANSAND: - Det er et grunnleggende problem i norsk skole at guttene opplever at de ikke blir godt nok tatt vare på, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Han sitter i Stortingets Utdannings- og forskningskomité og har fulgt Fædrelandsvennens serie om skoleguttene med interesse.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: Guttene henger etter allerede som to-åringer

LES OGSÅ: Gutteproblemet i skolen: Stavangerpolitikere vil ha handlingsplan

Fakta: Kjønnsforskjeller i skolen 4. februar la Stoltenbeg-utvalget sin rapport om kjønnsforskjeller i skolen, «Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdannelsesløp». Her kommer det fram at det er betydelige forskjeller mellom gutter og jenter gjennom hele utdannelsesløpet, og forskjellene vil bare øke. Dette er noen av funnene: * Ved slutten av grunnskolen har jenter bedre karakterer enn guttene i alle fag, utenom kroppsøving. * Nesten 70 prosent av elevene som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter. * Jenter gjør det også bedre på videregående. Dette får konsekvenser for inntaket til studier med høye karakterkrav.

– Stort problem

– Vi har visst om dette en stund, men Stoltenberg-utvalget peker på hvor stort problemet er. Vi må sette i verk tiltak som gjør at guttene får et bedre utbytte av skolen gjennom andre tilrettelagte aktiviteter enn det vi har i dag, mener Grøvan.

Jarle Aasland

Han mener seksårsreformen gikk spesielt ut over guttene:

– Man skulle ta det beste fra skole og barnehage, men i omleggingen av undervisningen i forbindelse med Kunnskapsløftet tok man ut en del av leken, og det ble mer teori og stillesitting. Guttene ble sterkt skadelidende.

– Men har ikke politikerne bidratt til dette ved å kreve flere tester og kartlegging i skolen?

– Jo, helt klart. Lærerne har opplevd dette som utfordrende. Med Kunnskapsløftet skulle vi få sammenlignbare resultater. Det fokuset ble så stort at man glemte i stor grad å se på andre ting enn kunnskapshevingen i skolen. Lærerne føler seg presset inn i et system hvor de ser problemene, men ikke klarer å gjøre noe med det.

NTB scanpix

Grøvan mener et viktig tiltak er at lærerne får større frihet til å legge opp undervisningen slik de selv vil:

– Vi beveger hos heldigvis i riktig retning. Det skal bli større frihet for lærerne. Når de nye læreplanene innføres må de gripe den muligheten, ta rommet, og bruke sin pedagogiske frihet til å gjøre skolen bedre tilpasset de yngste.

Mener seksårsreformen feilet

Innholdet i læreplanene har blitt oppdatert gjennom fagfornyelsen, og skal bli tatt i bruk fra 2020. Grøvan tror at vi vil se mye mer lek i skolen etter dette. Det har sammenheng med evalueringen av seksårsreformen, mener han.

– Vi trenger en skole som er mer tilpasset seksåringene der vi får en skolestart med mer lek som læringsmetode. Det ble helt skjøvet ut med Kunnskapsløftet i 2003, sier han.

– Hva venter du å få ut av evalueringen?

– Evalueringen er delt i to faser. Den første har delvis gitt grunnlaget for fagfornyelsen der man har hentet inn kunnskap fra tilgjengelige rapporter om hvordan seksåringene opplever skolen. Det viser at skal vi ta vare på elevene så må skolen tilpasse seksåringene, og ikke omvendt.

– Den andre delen går ut på å evaluere hvordan reformen ble gjennomført og hvordan den ble endret av Kunnskapsløftet i 2003. Denne delen er ikke ferdig ennå. Da seksårsreformen ble innført la man opp til et løp som skulle bidra til mer kunnskap. Det har foreløpig ikke slått til. Vi hadde for høye forventninger til hva et ekstra år på skolen skulle bety for mengden kunnskap.

Heida Gudmundsdottir

Kunnskapsdepartementet: - Har tatt viktige grep

4. februar ble Stoltenberg-utvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen oversendt Kunnskapsdepartementet. Hvordan tar de funnene i rapporten videre?

– Vårt mål er at vi skal ha en skole der alle barn uansett kjønn og bakgrunn lærer og mestrer. Til høsten skal vi legge frem en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, men allerede har vi tatt viktige grep, skriver statssekretær Rikke Sjøberg til Fædrelandsvennen.

– I kunnskapsgrunnlaget til Stoltenberg-utvalget peker de på at gutter strever med overgangen til skolen. Vi har innført en plikt for skolen og barnehagen om å samarbeide slik at overgangen blir god, skriver hun videre,

Stoltenbergutvalgets utredning er nå ute på høring med frist 3. mai. Mange av tiltakene som utvalget foreslår har direkte koblinger til andre pågående prosesser i departementets arbeid.

Arbeidet med de nye læreplanene startet opp høsten 2016, og nå er utkast til læreplanene på høring før de nye læreplanene skal tas i bruk høsten 2020.

– Formålet med fagfornyelsen er å gi elevene rom for å lære mer og bedre, og forberede elevene for livet etter skolen. I Granavolden-plattformen sier regjeringen at vi vil gjøre skolestarten mer fleksibel, ved å senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart og gi kommunene mulighet til å prøve ut nye modeller for fleksibel skolestart, opplyser Sjøberg.