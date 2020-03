Unntak for koronaregler for utenlandske arbeidere i landbruket

Regjeringen gjør det lettere for utenlandske sesongarbeidere å komme inn i landet slik at de kan jobbe i landbruket. Også nordmenn skal lokkes til næringen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Fredrik Hagen

NTB

Behovet for arbeidskraft er særlig stort for bønder som driver med frukt og grønnsaker. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringen vil gi utenlandske sesongarbeidere mulighet til å komme til Norge for å jobbe i jordbrukssektoren, til tross for koronaepidemien. Foto: Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Endringen i reglene, som ble kjent mandag, innebærer at EØS-borgere som skal begynne i et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri, ikke skal bortvises, opplyser regjeringen.

– Nå gjør vi endringer slik at personer som har arbeidskontrakt på at de skal i jobb i Norge, kan komme til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til TV 2.

Våronna står for døren

Endringen er svært viktig for landbruket, understreker landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

– Dette er en ordning jeg har jobbet for å få på plass. Våronna står for døren, og nå kan EØS-borgere som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sier Bollestad.

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager.

Vil også lokke nordmenn

Behovet for arbeidskraft er særlig stort for bønder som driver med frukt og grønnsaker. Der trengs det mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

– Det er viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen. Vi jobber også videre med å finne insentiver for å få nordmenn til å ta jobb i landbruket, sier landbruks- og matministeren.