FHI: Alle får trolig tilbud om dose to før høsten

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at alle vil ha fått tilbud om dose to med koronavaksine før sommeren er over om alt går etter planen.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet satser på at alle har fått tilbud om vaksinedose nummer to før høsten. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det er mulig og tenkelig, hvis man jobber for det, at vi skal kunne tilby vaksinedose to til alle i løpet av siste del av august, sier Stoltenberg til P4.

Planen forutsetter at leveransene av Pfizer- og Moderna-vaksinene kommer som planlagt, samt at kommunene legger til rette for fleksibel vaksinering.

– Dette har vi vært forberedt på lenge, og kommunene må forberede tilbudet, slik at folk får mulighet til å få vaksine også i ferien. Vi vil jobbe intensivt gjennom hele sommeren for å fortsette å ha den høye vaksinedekningen vi nå har, sier FHI-direktøren.

FHI har tidligere anslått at alle voksne får tilbud om første dose innen midten av juli.