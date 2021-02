– Mutasjonene er tilfeldige. Da kan det skje at viruset blir mindre farlig for mennesker. Det har vi sett før, et eksempel er svineinfluensaen i 2009. Det er mest sannsynlig at dette vil skje med SARS-CoV-2 også, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland. Gorm Kallestad / NTB