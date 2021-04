Koronakommisjonen: – Alvorlig svikt at Norge ikke var godt nok forberedt på pandemien

Regjeringen får stryk for forberedelsene og bestått for selve eksamenen.

– For meg er det mest graverende forholdet fra rapporten hvor dårlig forberedt Norge var på pandemien. Leder Stener Kvinnsland kaller det jo også en «alvorlig svikt», sier Aftenbladets kommentator Hilde Øvrebekk.

Gir ros

– Vi vet ennå ikke hva de langsiktige konsekvensene av pandemien blir, sa Stener Kvinnsland, koronakommisjonens leder på pressekonferansen.

Kommisjonen står samlet bak alle deler av rapporten.

«Når kommisjonen avslutter sitt arbeid i midten av mars 2021, er det registrert mer enn 600 covid19-relaterte dødsfall i Norge. Rundt 100 000 personer står helt uten arbeid, nesten dobbelt så mange som før pandemien. De inngripende tiltakene har rammet mange hardt. Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag», heter det.

Stener Kvinnsland var på vei til å ta Erna Solberg i hånden da rapporten ble overrakt, men ble stoppet i siste øyeblikk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Internasjonale sammenlikninger indikerer at Norge gjennom 2020 har hatt mindre inngripende tiltak innenlands enn mange andre vestlige land. Så langt er Norge blant de vestlige landene som har hatt lavest dødelighet og hvor verdiskapingen er minst rammet.

EKSTERN LENKE: Les hele rapporten her (pdf på 456 sider)

EKSTERN LENKE: Kommisjonens 17 hovedbudskap

EKSTERN LENKE: Nettsted med rapporten delt opp i kapitler

«I denne rapporten konkluderer vi med at myndighetene på flere områder burde vært bedre forberedt da pandemien rammet. Vi peker også på svakheter ved hvordan myndighetene håndterte krisen underveis. Den overordnete vurderingen vår er likevel at myndighetene har håndtert covid-19-pandemien godt.»

Myndigheten viste handlekraft og omstilte seg raskt, påpekte Kvinnsland på pressekonferansen i Oslo.

– Det norske samfunnet var godt rustet for en krise, sier kommisjonslederen.

Han mener det var riktig med inngripende tiltak i mars i fjor.

Kritikken

Kvinnsland slår fast at regjeringen manglet en plan for å stoppe importsmitte høsten 2020.

Han sier at overbelastede kommuner hadde tilsynsansvaret, og da Arbeidstilsynet fant rimelig store avvik da det overtok ansvaret.

Regjeringen får også kritikk for at gode nok verktøy manglet da grensekontroll ble innført.

Kommunene fikk ikke god nok støtte til å gjennomføre TISK i praksis. TISK står for testing, isolering, sporing og karantene.

– Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Det er en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt da covid-19-pandemien kom, sier Kvinnsland.

– Vi mener det ikke var beredskap for omfattende smitteverntiltak, sier han.

– Selv uten nedstengning ville samfunnet nærmest stoppet opp. Vi finner ingen planer som tar høyde for en slik situasjon, sier utvalgslederen.

Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer.

Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi.

Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet.

I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.

Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.

Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.

Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag.

– Dere påpeker at regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Det kalles en «alvorlig svikt» at de likevel ikke var forberedt da covid-19-pandemien kom. Det kan fremstå fascinerende at dere likevel gir regjeringen bestått i håndteringen. Er det sånn å forstå at det er bestått til eksamen og stryk til forberedelsene?

– Hehe. Ja, det er vel noe i den retning. I prinsippet er det to forskjellige ting. Det som sikkert hadde gått enklere den 12. mars og forut for det - det er det som ligger i det å være forberedt. Man gjorde likevel det man skulle. Det er det som ligger i det. Det er ikke noen motsetning i det. Det er helt åpenbart at det burde vært bedre forberedt. Når de ikke var det, vil jeg si at de var handlekraftige, sier Kvinnsland.

– Som en tsunami ingen andre så

Ifølge kommisjonen var det fem kommuner i Rogaland som ikke hadde oppdatert eller fungerende smittevernplan.

Fylkesmannen i Rogaland har rapportert at kommunene i fylket ble fulgt opp på helseberedskapsområdet i forbindelse med svineinfluensaen i 2009–2010, men etter dette og frem til 2020 har ikke Fylkesmannen i Rogaland vurdert å ha ressurser til å prioritere tilsyn med helseberedskap.

Kommunelege i Karmøy, Katrine Marie Haga Nesse, siteres slik om den innledende fasen:

«Det var som jeg satt forrest i båten og så at det kom en tsunami som ingen andre så.»

Aftenbladet tok tak i uttalelsen overfor Kvinnsland.

– Burde tsunamialarmen ha blitt slått tidligere i Norge, og i hvilken grad ble kommuner og leger gjort i stand til å håndtere tsunamien da varselet først kom?

– Det er et veldig bredt og stort spørsmål. Det er masse om dette i rapporten. Tsunami-begrepet er jo interessant som beskrivende fenomen. Dette ligner jo på noe sånn. Dette knytter seg til internasjonale varslingssystemer og så videre. Igjen tror jeg at vi ender opp på denne stat-kommune-problematikken. For denne legen, som jeg godt husker sitatene fra, var i førstelinje i en kommune. Når man da ser, som mange så, at dette kommer og følte på utilstrekkeligheten, så forstår jeg hennes følelse og beskrivelse.

Fortsetter arbeidet

– Vi må lære av krisen vi nå står midt oppe i, slik at vi er bedre forberedt neste gang noe skjer, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen.

Hun har bedt kommisjonen om å fortsette arbeidet.

– Målet er å få en grundig og helhetlig evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien, sier hun til NTB.

Ifølge Solberg skal kommisjonen kartlegge alle relevante sider ved pandemihåndteringen.

– Vi er ennå ikke ferdige med pandemien. Derfor er det naturlig at kommisjonen leverer en sluttrapport. Det vil også være temaer hvor læringspunktene først kan trekkes senere, sier Solberg.

Hun trekker fram vaksineringen som et eksempel på dette.