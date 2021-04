Bollestad ber hønseeiere være med på å forebygge fugleinfluensa

Hønseeiere bør ta noen forholdsregler ettersom det er økt risiko for mer fugleinfluensa i fremtiden, mener regjeringen.

Hønemor passer på kyllingene sine – og vi må passe på hønene, sier landbruksminister Olaug Bollestad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sier at vi vil få en ny normaltilstand med hyppigere forekomst av fugleinfluensa i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Hittil har vi vært skånet for denne typen smitte i Norge, men informasjon fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet tilsier at vi kan komme til å finne denne sykdommen med jevne mellomrom i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Du kan legge til rette for god dyrevelferd ved å sikre hønene dine nødvendig plass og gode miljøberikelser, sier hun.

Mattilsynet har innført et såkalt portforbud for fjærfe i hele Norge for å hindre at smitte fra villfugler skjer til tamme fugler.

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet sier det også er viktig at folk med høner i hagen er registrert hos oss dem, slik at de har oversikt i området hvis det blir påvist smitte. Hvis man ikke gjør dette, kan det få konsekvenser for andre.

– I verste fall kan et smittetilfelle hos deg midlertidig stanse hele egg- og fjærfekjøttproduksjonen i nærheten, sier Godal.

Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav. I Europa har fugleinfluensa blant dyr blitt påvist jevnlig siden 2007.