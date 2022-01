FHI: Bedre for full­vaksinerte å bli smittet nå enn senere

Omikronvarianten gir mindre risiko for alvorlig sykdom, og for fullvaksinerte er det bedre å bli smittet nå enn på et senere tidspunkt, skriver FHI.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Mange har nå ganske fersk oppfriskningsdose og meget god beskyttelse mot alvorlig sykdom. For dem er det bedre å bli smittet nå enn senere, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en oppdatert risikovurdering av omikronvarianten.

Risikoen for alvorlig sykdom og død som følge av epidemien, er mindre nå, særlig for vaksinerte, fordi omikronvarianten har mindre evne til å gi alvorlig sykdom, skriver FHI.