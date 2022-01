Breivik gjorde nazihilsen i retten

Terrordømte Anders Behring Breivik (42) reiste armen til nazihilsen da dommeren kom inn i rettssaken om han skulle prøveløslates starte tirsdag.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Før retten ble satt, hevet Breivik armen til hilsen, slik han har gjort også ved tidligere rettssaker.

Da han i 2016 i Oslo tingrett gjorde en tilsvarende armbevegelse under rettsprosessen mot staten om soningsforholdene i fengselet, avviste Breivik imidlertid at det dreide seg om en nazistisk hyllest, men at det var en «norrøn» hilsen. Han ble bedt av dommeren om å avstå fra hilsenen, noe han også gjorde under resten av forhandlingen i tingretten.

Da ankebehandlingen av den samme saken i 2017 startet, hevet Breivik også armen på samme måte. Også da ble han bedt av dommeren om la være med dette under den videre rettsbehandlingen.