Jan Tore Sanner (56) gir seg som Høyres nestleder

Dobbel Jan Tore, takk! Jan Tore Sanner har kjøpt så mange kopper americano hos Erlik i Akersgata at han har fått navnet på plakaten.

– Jeg fikk telefoner med advarsler om at jeg måtte passe på at jeg ikke bandt meg for tett til Erna Solberg. Det sier Høyres avtroppende nestleder Jan Tore Sanner om de første årene i partiledelsen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden