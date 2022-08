Podkast: - Alt er så dyrt.

Strømmen koster en formue. Bensinen koster en formue, og prisene stiger på absolutt alt. Da er vel den eneste løsningen at staten kommer inn og deler ut masse penger? Eller vent nå litt, det løser vel egentlig ingen av de store problemene, bare de små?

Ferien er over for tre av fire i Aftenbla-bla og denne uken er det tid for å gjøre opp regnskap for en sommer der prisene på alt fra bensin til flyreiser har skutt i været.

Leif Tore har vært på Mallorca. Jan har vært i USA og Janne har vært i Frankrike. Og Harald sitter på hytta i Suldal.

– Den store megatrenden der ute, hvis vi samler sammen ymse og diverse herfra og derfra: Alt har blitt veldig dyrt, sier Leif Tore Lindø.

Sjølv om det strengt tatt var 28 grader i lufta i Los Angeles-traktene den dagen, er det interessant nok snø på taka i Galtvang og Harry Potter-verda, året rundt. Ja, eg tok «Karusellen» som sendte meg til værs saman med Harry Potter og co på sopelime. Sjølv om eg blei noko bilsjuk, er det absolutt det råaste eg har vore med på reint tivoli- og karusellmessig. Ja, og så var det ein av dei dyraste dagane i mitt liv, oppsummerer Jan Zahl.

Etter to år med koronaferier på kryss og tvers i Norge, bestemte Jan Zahl med familie seg for å ta «den store ferien i livet» - til USA. Det virket å være en kjempegod idé nå som koronaen så ut til å være borte og alt så lysere ut.

– Det viste seg at koronaen ikke var helt slutt. Det viste seg at det var masse problemer i økonomien etter koronaen, noe som gjorde at inflasjonen gikk voldsomt opp. Og så kom det en krig i Ukraina. Det førte til at flyprisene steg med rundt 40 prosent, inflasjonen satt nye rekorder og kronen falt. Det å reise på ferie utenlands har blitt kolosalt mye dyrere i år på grunn av store trender, sier Zahl.

Foruten fortellinger fra Jans USA-ferie og Leif Tores tur til Mallorca uten H, får du høre Jannes sparetips, litt om mikrodystopi og loosers og bittelitt om leamus. Og selvsagt spekulasjoner om Haralds isolasjon i Suldals-traktene.

Hør ukens episode av Aftenbla-bla:

