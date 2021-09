Slutt for Høyre i regjering etter åtte år

Erna Solberg satt som statsminister i åtte år. Den lengstsittende statsministeren fra partiet i historien.

Det har ligget i kortene gjennom hele valgkampen: Høyres tid i regjering er over for denne gang. Prognosene tidlig på valgkvelden viser at partiet går ned rundt 5 prosentpoeng fra valget i 2017.

