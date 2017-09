Egersund-dykker er trolig den eneste i Norge som har observert dette fenomenet to ganger

– Det er nok første og siste gang jeg får oppleve dette, sier dykker Ronni Bekkemellem til bt.no.

I sommer – 150 meter fra land og på 17 meters dyp – rett utenfor lokalene til Ålesund Sportsdykkerklubb, kom Bekkemellem over den flytende geléklumpen som forskerne river seg i håret av.

– Jeg har sett bilder av fenomenet før, men kjenner dykkere med tusenvis av dykk som aldri har sett lignende, forteller Bekkemellem.

– Det er som en stor ballong med tykke vegger, helt myk og geléaktig. Hvilket dyr kapselen kommer fra, blir selvsagt bare spekulasjoner, men jeg tipper det kan være egg fra en kjempeblekksprut.

Ronni Bekkemellem

– Et mysterium

– Vi klør i fingrene etter å finne ut hva dette er. Det er rett og slett et mysterium, sier Gro van der Meeren ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Forskerne vet bare om 18 observasjoner av de mystiske geléklumpene siden år 2000.

– De blir beskrevet som en geléball, blank og myk. Når dykkerne tar på den, bølger den i overflaten. Mens noen baller er helt tomme – og nærmest punkterte – har andre en stav i sentrum, sier van der Meeren.

Alle rapporterte observasjoner er funnet på 20 meters dyp eller grunnere i perioden mai til oktober.

– Dette kan kanskje forklares med at det er da det er flest dykkere i sjøen, men vi vet rett og slett ingenting helt sikkert, sier van der Meeren.

Fire observasjoner i Hordaland

Forskerne støtter dykkerens mistanke om at geléballen kan stamme fra blekkspruter, men for å komme til bunns i mysteriet ber de nå om hjelp fra publikum.

– Vi er en hel gjeng som sitter på mye kunnskap. Problemet er at ingen av oss har sett denne geléballen. Alt vi trenger er en liten bit, på størrelse med en enkroning, slik at vi kan avkrefte eller bekrefte teoriene våre, sier van der Meeren. Hun skal prøve å løse gåten sammen med forskerne Halldis Ringvold, Arne Fjellheim fra Uni Research, Manuel Malaquias fra UiB og Geir Johnsen fra NTNU.

I sommer er det blitt observert syv tilfeller av geléballen langs kysten av Norge, fra Stavanger til Trondheim.

– Fire av dem ble observert i Hordaland. Nå håper vi at den neste dykkeren som kommer over en slik kapsel, skraper av en liten bit og gir den til oss. Alt vi trenger er en DNA-prøve, sier den ivrige forskeren.

– Skjær av en bit!

Dykker Erling Svensen, mannen som fanget gelémysteriet på video, har observert geléballene to ganger. Første gangen observerte han fenomenet i Matrefjorden utenfor Rosendal i 2006.

– I sommer skjedde det igjen, denne gangen også i nærheten av Rosendal, sier den erfarne undervannsfotografen, som trolig den eneste dykkeren i Norge som har observert geléballen to ganger.

Erling Svensen

Geléballen som Svensen fanget på film hadde en «stang» i midten av kapselen.

– Når gelékapselen rommer denne rare formen, har vi grunn til å tro at den «lever». Da ser det også ut som en typisk eggkapsel fra en blekksprut. Det er likevel sært at ingen av oss havforskere har sett dette før, annet enn på film og bilder, sier van der Meeren.

Hun mener likevel at dykkere skal ta sjansen på å skjære av en bit – uansett om kapselen er tom eller ikke.

– Dykkere har fortalt oss at skallet er ganske tykt. Er man forsiktige når man kutter en bit, er jeg ikke bekymret for at den punkterer, sier van der Meeren.

– Vi er rett og slett veldig nysgjerrige på denne forvokste badeballen av en gelékapsel. Dette må vi bare finne ut av!