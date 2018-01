Ap fortsetter trolig med én nestleder fram til neste år

– Vi kan fortsette med én nestleder fram til neste landsmøte. Ap har historie for å ha både en og to nestledere, bekreftet Støre på en pressekonferanse mandag.

Giske var nestleder i Ap sammen med Hadia Tajik.

– Arbeiderpartiets ledelse består nå av tre personer, sa Støre, og viste da til seg selv, Tajik og generalsekretær Kjersti Stenseng.

– Vi skal ha landsmøte i april 2019, det er kort tid til, sa Støre da han fikk spørsmål om det blir kalt inn til en ekstraordinært landsmøte for å velge en ny nestleder.

– Vi har et landsstyremøte i slutten av måneden, og der vil veien videre bli luftet, sier Støre.

Støre sa at det var opp til organisasjonen om det skulle kalles inn til ekstraordinært landsmøte, og at sentralstyret var mot dette.

– Men vi får se hva organisasjonen mener. Vi skal ha en runde på dette, sier Støre.

Ferdig som finanspolitisk talsmann

Giske er også ferdig som finanspolitisk talsmann. Det ble klart etter mandagens sentralstyremøte i Ap.

– Trond Giske har stilt sin plass som finanspolitisk talsmann til disposisjon, og vi vil raskt ta en runde i stortingsgruppen for å finne hans erstatter, sier Jonas Gahr Støre.

– Trond skal tilbake til Stortinget, og vi vil bidra til at han kan gjøre en god jobb der når han er tilbake etter sin sykemelding. Alle har mulighet til å opparbeide seg tillit, sier Støre.

Partiet skal nå etablere et utvalg som skal se på prosedyrer og rutiner i forbindelse med varslersaker.

I varslersakene har Giske fått en frist til ut denne uken på å gi sin versjon. Deretter skal partiledelsen jobbe videre med saken, før de lukker sakene. Da vil trolig varslerne få tilbakemeldinger om ledelsens konklusjoner.

Støre ble også spurt om Trond Giske noen gang kan komme tilbake i toppverv i Ap.

– Enhver som har mistet tillit, bør ha muligheten til å bygge den opp igjen gjennom sitt arbeid.

– Vil din tillit til at Trond Giske kan komme tilbake noen gang gjenopprettes?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sa Støre.

Gahr Støre svarte også at han allerede 1. januar ba Giske trekke seg, og at det i forlengelsen av dette ble enighet om at han skulle fratre på ubestemt tid.

– Tror på varslerne

– Det var en riktig og nødvendig beslutning at Giske trakk seg om nestleder, sier Jonas Gahr Støre.

– Vår holdning er: Vi tror på varslerne. De må være sikre på at de tas på alvor. Vi har siden tirsdag jobbet med å innhente informasjon om hendelsene. Bildet underbygger varslernes historie, sier Gahr Støre.

– Vi har stor forståelse for belastningen for Giske og hans familie. Min vurdering om Giske bygger ikke på jus, men om tillit. I vurdering av spørsmålet om tilliten vår til Giske, har det kommet fram at han har oppført seg på en måte som ikke er forenlig med vårt regelverk, sa Gahr Støre.

Ap-lederen pekte på blant annet hendelsenes art som grunn til den manglende tilliten til Giske. Blant dem var det Giskes maktforhold i forhold til kvinnene, og aldersforskjellen til kvinnene som varslet.