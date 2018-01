Høyres generalsekretær tar selvkritikk i varslersaken

I en epost til Aftenposten gir han en detaljert og sammenfattet fremstilling av hva han som partiets generalsekretær burde ha orientert partilederen om.

– Jeg erkjenner at partileder Erna Solberg skulle vært informert om Tonning Riises uakseptable oppførsel etter at6 Maria Barstad Sanner tok dette opp med meg første gang i november 2017, etter at jeg ble involvert i samtaler med Tonning Riise i desember og inntil jeg kom til at han måtte gå av onsdag sist uke, skriver Aarset i en epost via Høyres pressesjef Peder Egseth.

Høyre har mottatt i alt 15 varsler. Ti av dem omhandler Unge Høyres tidligere leder Kristian Tonning Riise.

Erna Solberg besvarte spørsmål om varslersakene i Høyre på en pressekonferanse i forbindelse med innsettelsen av den nye regjeringen onsdag. Der slo hun fast at hun som partileder burde ha vært informert tidligere.

– Det er klart at man burde det, men jeg har ikke hatt informasjon i det hele tatt om dette, sa Solberg.