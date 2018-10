KrF-leder Hareide: – Tror fortsatt dette er åpent, men krevende

Partileder Knut Arild Hareide deltok på landsstyremøtets telefonkonferanse fra bil, mandag ettermiddag.

I den satt han sammen med nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Da de kom til møte fleipet de med at stemningen i bilen hadde vært god.

Innkallelsen av landsstyret til telefonkonferanse er blitt kritisert internt i KrF, særlig blant dem som er imot Hareides venstresving. De har sett på dette som et forsøk på å styre prosessen.

– Noen hevder at dette er utidig innblanding at dere sier hvordan en skal foreta valgene på fylkesårsmøtene?

– Vi gir et felles råd fra en delt partiledelse om de føringene vi gir, men det er fylkene som avgjør dette. Håpet at flere støttet mitt syn når jeg fikk oppslutning i møte, sier Hareide.

Tror dette er åpent

– Er slaget tapt?

– Tror dette er åpent. Det vil være jevnt. Og det vil være krevende. Det er opptil fylkeslagene å velge, sier Hareide, som legger til:

– Poenget er at det er fylkespartiene som skal ta beslutningen, og vi ønsker at mindretallet i salen blir hørt.

– Er det en samlet ledelse som mener man må ha en annen valgprosedyre enn i Rogaland?

– Ja, dette er noe vi har stått sammen om hele veien, sier Ropstad og legger til at det er viktig at det er et mest mulig samlet lag som også kjemper for KrFs politikk etter 2. november. Vi ønsker at fylkene også lar et mindretall bli hørt på en god måte.

– Var det oppslutning om dette i landsstyret?

– Vil ikke si noe om hva som ble sagt på møtet. Men det var en god samtale, sier Ropstad.

Gjør ikke som Rogaland

Landsstyremøtes telefonkonferanse kom i stand etter at KrFs største fylkeslag Rogaland avholdt sitt ekstraordinære årsmøte lørdag. En av tre deltagere på fylkesårsmøtet i Rogaland stemte for partileder Knut Arild Hareides råd om å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men bare én av de 16 landsmøtedelegatene som ble valgt, støtter dette veivalget. Et forslag om å velge etter forholdstallsprinsippet ble stemt ned.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

De tre fylkeslagene som mandag velger utsendinger skal tilsammen velge like mange som Rogaland. Dette er Buskerud (6), Hedmark (6) og Finnmark (4).

Det er ventet at resultatene vil foreligge rundt klokken 21.

Lederne i de tre fylkespartiene som har sine møter mandag, sier til NTB at de vil velge landsmøtedelegater som gjenspeiler meningsmangfoldet.

Fakta: KrFs fylkesårsmøter KrFs fylkeslag har ekstraordinære årsmøter før det ekstraordinære landsmøtet 2. november der partiet skal velge om det vil samarbeide til høyre, venstre eller fortsette som opposisjonsparti. 20. oktober: Rogaland – 16 delegater til landsmøtet. 15 av dem støtter et samarbeid til høyre, mens 1 støtter et samarbeid til venstre. 21. oktober: KrF Kvinner – 12 delegater til landsmøtet. 6 av dem vil forbli i opposisjon, 3 støtter et samarbeid til høyre, mens 3 støtter et samarbeid til venstre. 22. oktober – Buskerud: 6 delegater. 22. oktober – Hedmark: 6 delegater. 22. oktober – Finnmark: 10 delegater sammen med Troms. 23. oktober – Oppland: 6 delegater. 24. oktober – Telemark: 6 delegater. 26. oktober – Agder: 18 delegater. 27. oktober – Hordaland: 14 delegater. 27. oktober – Møre og Romsdal: 12 delegater. 27.–28. oktober – Nordland: 6 delegater. 27. oktober – Trøndelag: 13 delegater. 27. oktober – Sogn og Fjordane: 7 delegater. 27. oktober – Troms: 10 delegater sammen med Finnmark. 29. oktober – Akershus: 9 delegater. 29. oktober – Vestfold: 7 delegater. 29. oktober – Oslo: 7 delegater. 30. oktober – Østfold: 8 delegater. Kilder: KrF, NTB

Trekker Hareide seg?

NRK hadde for få dager siden lekkasjer fra KrFs sentralstyre der Hareide skulle ha sagt at han trekker seg dersom han taper på landsmøte. Hareide selv har ikke ønsket å kommentere dette.

Fylkeslederen i Buskerud KrF Hege Irene Fossum sier at hun mener det er opp til Hareide å avgjøre dette og vil ikke spekulere.

– Kom det noe krav på landsstyremøte om at partilederen må klargjøre om han vil gå av om han taper på landsmøtet?

– Vi hadde ett tema og det var fylkesårsmøtene. Det eneste tema, sier Hareide.

– Ingen tok det opp?

– Nei.

Kommentatorer har utropt Ropstad til den heteste kandidaten til å ta over ledervervet, dersom Hareide ikke får gjennomslag for å ta partiet til venstre.

Les også: De blå i KrF synes ikke det er krise om Hareide må gå

Skal debattere i fred

De to innledet for hvert sitt syn på Buskerud KrFs årsmøte på Noresund, ved Krøderen. Hareide og Ropstad kommer ikke til å være til stede under selve debatten og avstemningen.

Fylkeslederen i KrF Hege Irene Fossum som deltok på telefonmøte sier at partilederen

– Jeg vet ikke om det blir rødt eller blått flertall, men ser behovet for et representativt utvalg. Samtidig er det viktig at det er fylkene som selv bestemmer dette, sier hun.

– Hva var holdningene om landsmøtedelegasjonene skal avspeile fylkesårsmøtene?

– Vil ikke referere fra det som sies på landsstyremøte, men vi har fått en redegjørelse fra partilederen der han var tydelig på at det hvert fylkeslag velger er legitimt, sier lederen i KrF i Buskerud.

I Buskerud er det tradisjon for at de seks delegatene deles mellom ulike posisjoner som ledelse i fylkestingsgruppen, representant fra KrFU og KrF kvinnene og ledelsen i fylkeslaget.