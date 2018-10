Direkteblogg: KrFs «superhelg»

Temperaturen stiger under KrFs superlørdag der blant andre fylkeslagene i Trøndelag og Hordaland skal bestemme seg for side.

LES MER:

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Dette skjer:

Lørdag skal 52 delegater fra fem fylker velge sine delegater til landsmøtet. Delegatene på landsmøte skal stemme over hvilken retning KrF skal ta videre. Det kan bety at KrF går inn i Erna Solbergs regjering, at de går inn for å regjere med Ap og Sp eller at de fortsetter som nå.

Kl. 10: Hordaland holder sitt møte på Straume Forum. Her velges 14 delegater. Det er antatt at resultatet foreligger kl. 14.

Kl. 10: Trøndelag holder sitt møte på Fokusbygget i Skogn, møtet antas ferdig kl. 15. Her velges 13 delegater.

Kl. 10: Troms holder møte Vollan Gjestestue i Nordkjosbotn. Møtet antas ferdig ca. kl. 16. Her velges 6 delegater.

Kl. 11: Møre og Romsdal holder sitt møte på Vestheim ungdomssenter, Vestnes. Møtet antas ferdig kl. 17. Her velges 12 delegater.

Kl. 11: Sogn og Fjordane holder møte på Skei. Her velges 7 delegater.

Direkteblogg: