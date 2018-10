Solberg har snudd om tvillingabort

– Jeg mener det. Det skyldes først og fremst hensynet til det andre fosteret, fordi det er en fare knyttet til abort. Samtidig er det også et etisk dilemma å skulle velge, sier Solberg til avisen Dagen på spørsmål om Høyre vil forby tvillingabort.

Sa nei til forbud

I januar i fjor sa imidlertid Høyre, sammen med Ap, Frp og Venstre, nei til et forslag fra KrF om å forby tvillingabort, altså fjerning av ett foster ved tvillinggraviditet. Overfor Stortinget erkjente Solberg at saken var «etisk vanskelig», men begrunnet sitt ståsted med at et ja til et slikt forbud ville bety at abortloven måtte endres.

– Det har regjeringen tatt stilling til, og det ønsker vi ikke å gjøre for å forhindre dette, sa statsministeren den gang.

Det reagerte KrF-leder Knut Arild Hareide på. Fra Stortingets talerstol sa han seg overrasket over at regjeringen gjorde en vanskelig etisk sak til en juridisk problemstilling.

Snudd

Solbergs snuoperasjon kom kort tid etter KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads utspill om at partiet bør ha abortendringer som et sine viktigste krav i eventuelle regjeringsforhandlinger. Ropstad er frontfigur for den delen av KrF som ønsker å gå mot høyre.

Til NTB sier Solberg via sin statssekretær Sunniva Ihle Steinstad at hun i Stortinget i fjor frontet regjeringens syn på abort, mens det hun sier nå, er hennes personlige mening.

KrF ønsker et forbud mot tvillingabort, samt fjerning av paragraf 2c i abortloven som åpner for senabort dersom det er fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som Downs syndrom.

Overfor Dagen slår Solberg fast at hun er for selvbestemt abort.

– Vi har selvbestemt abort fordi vi anerkjenner at kvinnen står nærmest til å gjøre disse vurderingene selv, men vi har for eksempel sagt at du skal ikke kunne velge basert på kjønn. Hvis du ikke skal vite noe om kjønn, skal du da velge om du vil ha ett eller to barn, og skal det du vet om egenskapene til barnet ditt, være avgjørende? spør Solberg.

– Må flytte oss

– Jeg tror denne debatten har godt av at vi flytter oss fra det nivået hvor vi sier: Ikke rør selvbestemmelsen, til at vi kan diskutere disse temaene og se hva som er mulig under noen klare forutsetninger. Men jeg kan ikke gi noen garanti for et gjennomslag i forhandlinger. Derfor har jeg vært veldig tydelig på at jeg snakket som Høyres leder, og at Høyre har sagt seg villige til å diskutere dette med KrF, sier Solberg til avisen.

Bakgrunnen for at KrF kom med forslaget i 2016, var at lovavdelingen i Justisdepartementet hadde konkludert med at abortloven åpner for forsterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Da abortloven ble innført i 1975, var ikke abort på ett av fostrene ved tvillinggraviditet en medisinsk mulighet, noe det er nå.